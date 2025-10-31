В поселке Плесецкого округа зависло строительство школы

Из-за нескончаемых жалоб северян представители Народного фронта побывали в посёлке Оксовском Плесецкого округа. Только в прошлом году местные жители семь раз обращались на прямую линию с президентом из-за задержки строительства новой школы.



Сегодня в Оксовском живёт 2196 человек, среди них – 226 детей от 7 до 17 лет. Старое здание школы признали аварийным ещё в 1995 году, и с 2008 года ребята стали учиться в две смены в здании начальных классов.



Новая школа для местных – самый больной вопрос, построить её пытались трижды, увы, безрезультатно. В 90-ые годы сделали деревянную школу, но по зданию пошёл грибок. В нулевые – забили сваи, но подрядчик сбежал, получив аванс. В 2023 году при устройстве фундамента допустили такие грубейшие нарушения, что построенные полтора этажа пришлось сносить.



Сейчас на строительство школы в Оксовском заключен новый контракт на 911 миллионов рублей. Северодвинский подрядчик не только демонтировал старые развалины, но и за свой счёт завершил нулевой цикл по возведению нового здания. Однако, власти Плесецкого округа, выступающие заказчиком объекта, не заплатили строителям. Последние были вынуждены остановить работы и обратиться в суд.



Теперь стройка простаивает, а сроки её завершения зависят от наличия денег в муниципальной казне. Народный фронт обратился в правительство региона с просьбой взять объект на особый контроль.