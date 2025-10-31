Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю

На последней в уходящем году рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались, в основном, приятными делами. Ну, а что – бюджет принят… могут себе позволить.

Экскурсию в самое сердце городского парламентаризма для девятиклассников гимназии №3 традиционно провел «старшина» депутатского корпуса Иван Воронцов. К этой почетной обязанности он относится весьма серьезно, видя в ребятах будущих преемников. А про «учиться, учиться и еще раз учиться» они сами знают.

Но и другие вечные постулаты не менее ценны. Иван Александрович напомнил экскурсантам про необходимость не терять время, ведь каждый момент бесценен. Особое место в его словах заняла тема любви к родителям, которых он назвал самыми верными товарищами, всегда готовыми поддержать своих детей. Председатель городской Думы призвал ребят не только принимать подарки, но и самим учиться их дарить, ведь в этом – проявление заботы и внимания.

Из практического школьники узнали, как формируется городской бюджет, из каких источников поступают средства и на что они расходуются. Особое внимание было уделено роли городского депутата: его обязанностям, полномочиям и тому, как он взаимодействует с жителями города.

Свое удовлетворение экскурсией высказала классный руководитель Светлана Кузнецова:

- Эта встреча, несомненно, помогла будущим выпускникам лучше понять, как устроена жизнь их города, и, что еще важнее, напомнила о вечных ценностях, которые помогут им на жизненном пути.

А теперь в Маймаксу, куда не без помощи городских депутатов пришло добро и волшебство. Место действия – культурный центр округа. Главные участники - дети из семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. И «проба пера» Ильи Жердева, влившегося в депутатский корпус только в сентябре (через довыборы).

Ребята с восторгом участвовали в интерактивных играх и танцах, наполняя зал искренним смехом и радостью. Кульминацией вечера стало появление Деда Мороза, который поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им сладкие подарки. А еще был щедрый подарок от бизнесмена Евгения Томилова, вручившего 11 семьям сертификаты на компьютерную технику.

Илья Жердев:

- Эти моменты напоминают нам о силе человеческой поддержки и о том, как важно дарить детям веру в чудо. Радость в их глазах - лучшая награда!

Еще в Архангельск пришла всероссийская акция «Елка желаний». Суть ее такова - дети пишут письмо Деду Морозу, и в нем рассказывают о том, что хотели бы получить в подарок к Новому году. Благодаря усилиям всех неравнодушных северян за семь лет исполнились 320 тысяч детских желаний.

Депутаты города с удовольствием принимают в ней участие, считая это не только финансовым, но и духовным вложением в наше общее будущее.

Иван Воронцов:

- Маленький велосипед для двухлетней девочки — первый, яркий, почти как обещание счастливых прогулок. И беспроводные наушники для мальчика постарше. Такие моменты возвращают ощущение, что мир всё-таки добрый. Что чудеса существуют. Просто иногда им нужно помочь свершиться. Очень хочется, чтобы под Новый год у каждого ребёнка было ощущение праздника, а у взрослых — понимание, что добро всегда имеет продолжение!

Елена Ануфриева:

- Мне выпала благородная миссия исполнить желание двух братьев, 6 и 8 лет. Они каждое лето с папой ходят в лес за грибами и ягодами. Хочу исполнить их желание, подарив им интересные корзины для сбора грибов и ягод.

Наталья Братина:

- Для меня это стало настоящей доброй традицией: я сняла свой шарик, чтобы исполнить желания двух девчонок и подарить им сказку и веру в чудо.

P.S. Рубрика «Депутаты АрхГорДумы» за неделю поздравляет читателей с наступающим праздником и уходит на новогодние каникулы. Или не уходит… там видно будет.