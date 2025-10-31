Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю

На последней в уходящем году рабочей неделе народные избранники столицы  Поморья занимались, в основном, приятными делами. Ну, а что – бюджет принят… могут себе позволить.

Экскурсию в самое сердце городского парламентаризма для девятиклассников гимназии №3 традиционно провел «старшина» депутатского корпуса Иван Воронцов. К этой почетной обязанности он относится весьма серьезно, видя в ребятах будущих преемников. А про «учиться, учиться и еще раз учиться» они сами знают.

Но и другие вечные постулаты не менее ценны. Иван Александрович напомнил экскурсантам про необходимость не терять время, ведь каждый момент бесценен. Особое место в его словах заняла тема любви к родителям, которых он назвал самыми верными товарищами, всегда готовыми поддержать своих детей. Председатель городской Думы призвал ребят не только принимать подарки, но и самим учиться их дарить, ведь в этом – проявление заботы и внимания.

Из практического школьники узнали, как формируется городской бюджет, из каких источников поступают средства и на что они расходуются. Особое внимание было уделено роли городского депутата: его обязанностям, полномочиям и тому, как он взаимодействует с жителями города.

Свое удовлетворение экскурсией высказала классный руководитель Светлана Кузнецова:

- Эта встреча, несомненно, помогла будущим выпускникам лучше понять, как устроена жизнь их города, и, что еще важнее, напомнила о вечных ценностях, которые помогут им на жизненном пути.

А теперь в Маймаксу, куда не без помощи городских депутатов пришло добро и волшебство. Место действия – культурный центр округа. Главные участники - дети из семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. И «проба пера» Ильи Жердева, влившегося в депутатский корпус только в сентябре (через довыборы).

Ребята с восторгом участвовали в интерактивных играх и танцах, наполняя зал искренним смехом и радостью. Кульминацией вечера стало появление Деда Мороза, который поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им сладкие подарки. А еще был щедрый подарок от бизнесмена Евгения Томилова, вручившего 11 семьям сертификаты на компьютерную технику.

Илья Жердев:

- Эти моменты напоминают нам о силе человеческой поддержки и о том, как важно дарить детям веру в чудо. Радость в их глазах - лучшая награда!

Еще в Архангельск пришла всероссийская акция «Елка желаний». Суть ее такова - дети пишут письмо Деду Морозу, и в нем рассказывают о том, что хотели бы получить в подарок к Новому году. Благодаря усилиям всех неравнодушных северян за семь лет исполнились 320 тысяч детских желаний.

Депутаты города с удовольствием принимают в ней участие, считая это не только финансовым, но и духовным вложением в наше общее будущее.

Иван Воронцов:

- Маленький велосипед для двухлетней девочки — первый, яркий, почти как обещание счастливых прогулок. И беспроводные наушники для мальчика постарше. Такие моменты возвращают ощущение, что мир всё-таки добрый. Что чудеса существуют. Просто иногда им нужно помочь свершиться. Очень хочется, чтобы под Новый год у каждого ребёнка было ощущение праздника, а у взрослых — понимание, что добро всегда имеет продолжение!

Елена Ануфриева:

- Мне выпала благородная миссия исполнить желание двух братьев, 6 и 8 лет. Они каждое лето с папой ходят в лес за грибами и ягодами. Хочу исполнить их желание, подарив им интересные корзины для сбора грибов и ягод.

Наталья Братина:

- Для меня это стало настоящей доброй традицией: я сняла свой шарик, чтобы исполнить желания двух девчонок и подарить им сказку и веру в чудо.

P.S.  Рубрика «Депутаты АрхГорДумы» за неделю поздравляет читателей с наступающим праздником и уходит на новогодние каникулы. Или не уходит… там видно будет.

 

27 декабрь 13:04 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Поцелуй Змеи. Итоги 2025 года в Архангельской области
Моё письмо Путину по поводу размера пенсий

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (395)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20