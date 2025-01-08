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Новосёлы Архангельска борются с плесенью и безразличием чиновников

Плесень и грибок на стенах, холодные батареи, трещины в квартирах, не работающие полотенцесушители. В таких новостройках на улице Цигломенская живут архангелогородцы, получившие квартиры по программе переселения из аварийного жилья. 

Прошёл почти год после новоселья. Жильцы умоляют застройщика – ООО «АСК» – исправить недоделки, но их не слышат. Нет ответа и от заказчика – Главного управления капстроительства региона. В шести домах – 372 квартиры. На их возведение выделили почти полтора миллиарда бюджетных рублей. Должно было хватить и на стройку, и на исправление дефектов. 

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска, минстрой региона и надзорные органы. Активисты-общественники требуют в рамках гарантийных обязательств исправить все дефекты, допущенные при строительстве: устранить протечки, незамедлительно подключить к системе отопления все батареи, заделать трещины в стенах.

10 февраль 10:54 | : Скандалы

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