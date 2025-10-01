Вверх
В классах начальной школы Плесецка гуляет ветер

По жалобам обеспокоенных родителей представители Народного фронта выехали в Плесецкий округ, чтобы проверить ход и качество ремонта в здании начальной школы на улице Ленина, 40.

Мы убедились: несмотря на то, что подрядчику (ООО “Стройсервис”) уже перечислено больше половины от общей стоимости работ (цена контракта – 97,8 миллиона рублей), компания может не уложиться в установленные сроки (15 декабря 2025 года).

Как и на многих других капитальных стройках Поморья, причина проволочек – сырая проектная документация. Из-за того, что документы выполнены поверхностно, в ходе ремонта выявилось множество скрытых работ, которые требуют как дополнительных финансовых вливаний, так и времени для их выполнения.

По проекту, в спортзале не планировали менять гнилые доски в полах и облезлый потолок, в коридорах – ликвидировать трещины в кирпичной кладке стен, но делать всё это придётся. Как и переустанавливать новые окна, ведь сейчас они изготовлены по усреднённым размерам, и при их монтаже в школе зазияли дыры: расстояние от рамы до стены превышает 10 сантиметров.

Народный фронт обратился в администрацию округа. Требует обязать подрядчика исправить выявленные недочёты. 

17 ноябрь 09:31 | : Экономика / Скандалы

