Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Доигрались. Нарушениями на коношской свалке занялся сам Бастрыкин

После сигнала Народного фронта к вопросу о разрастании несанкционированной свалки на улице Солнечной в посёлке Коноша подключился Следственный Комитет РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о результатах проверки нашей информации о нарушении природоохранного законодательства в административном центре Коношского района.

Заключение о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту разрушения экологической обстановки в МО “Коношское” председателю Следкома России должен представить исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК РФ Михаил Нибараков.

Ситуация со свалкой в Коноше взята контроль в центральном аппарате надзорного ведомства.

Между тем, Народный фронт продолжает следить за организацией системы обращения с отходами на территории Архангельской области.

Продолжение следует...



25 ноябрь 11:25 | : Скандалы

Главные новости


С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Завтрак Воланда" и другая еда от Михаила Булгакова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (335)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20