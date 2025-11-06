Доигрались. Нарушениями на коношской свалке занялся сам Бастрыкин

После сигнала Народного фронта к вопросу о разрастании несанкционированной свалки на улице Солнечной в посёлке Коноша подключился Следственный Комитет РФ.



Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о результатах проверки нашей информации о нарушении природоохранного законодательства в административном центре Коношского района.



Заключение о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту разрушения экологической обстановки в МО “Коношское” председателю Следкома России должен представить исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК РФ Михаил Нибараков.



Ситуация со свалкой в Коноше взята контроль в центральном аппарате надзорного ведомства.



Между тем, Народный фронт продолжает следить за организацией системы обращения с отходами на территории Архангельской области.



Продолжение следует...





