Герштанский остается в тюрьме еще на 2 месяца

Вступило в законную силу постановление Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 18.11.2025, которым бывшему министру здравоохранения Архангельской области продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 4 месяцев, в связи с его обвинением по ч. 3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Сегодня Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и автономного округа постановление суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба стороны защиты с доводами об изменении меры пресечения на иную, более мягкую, в частности домашний арест, – без удовлетворения.

 

