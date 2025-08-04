Взяточник Крылов из СГМУ не смог доказать свою невиновность

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 20.06.2025, которым заведующий кафедрой СГМУ Илья Крылов признан виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия), и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что виновный в занимаемой должности с 2022 г. по 2024 г. способствовал в получении студентами при ликвидации ими академической задолженности удовлетворительных оценок за пересдачу экзаменов по различным учебным дисциплинам, обеспечив студентам беспрепятственную сдачу экзаменов путем формального их проведения, без реальной проверки знаний, получив таким образом за незаконные действия вознаграждение в общем размере 75 тыс. руб.

В одном из случаев осужденный никаких действий в интересах представляемого взяткодателем лица совершать не стал, экзамен по учебной дисциплине студентом сдан самостоятельно. Однако денежные средства от взяткодателя осужденный получил, в связи с чем его действия по данному преступлению квалифицированы судом как мошенничество.

Свою вину осужденный не признал. За содеянное ему назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года, а также со штрафом в размере 300 тыс. руб. и с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в образовательных учреждениях на срок 4 года.

Деньги, полученные в результате совершения преступлений, конфискованы с виновного в доход государства.

Также он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки лично в размере не превышающем десяти тысяч рублей), поскольку в 2021 г. от одного из студентов за формальные проведение и сдачу экзамена получил вознаграждение в размере 10 тыс. руб.

Уголовное преследование по этому преступлению прекращено судом в связи с истечением срока давности, поскольку с момента его совершения истекло 2 года.

Архангельским областным судом по доводам апелляционного представления прокурора у осужденного дополнительно конфискована сумма взятки по прекращенному эпизоду преступной деятельности в сумме 10 тыс. руб., а приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного с доводами о невиновности – без удовлетворения.