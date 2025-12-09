Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий отметил 49-й день рождения

   

22 декабря 2025 года митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию исполнилось 49 лет. 

 С днем рождения архипастыря поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Ниже приводим полный текст поздравления. 

 Ваше Высокопреосвященство! 

 Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

 Глубоко признателен Вам за ежедневный труд на благо Архангельской митрополии и Русского Севера. 

 Годы Вашего служения отмечены неизменным вниманием к сохранению и укреплению традиционных православных духовных устоев, заботой о нравственном состоянии общества и воспитанием чувства патриотизма у молодых прихожан. 

 Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех делах и начинаниях! 

 Пусть Ваша мудрость и преданность служению православной вере продолжают вдохновлять всех, кто рядом с Вами. 

 Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский 

 *** 

 Многочисленные поздравления Его Высокопреосвященству поступили от высоких представителей государственной власти, руководителей региональных отделений федеральных ведомств, общественных организаций, деятелей культуры. 

 Сердечные поздравления направили митрополиту Корнилию архиереи, духовенство, монашествующие и прихожане Русской Православной Церкви.


23 декабрь 09:17 | : Будни / Верую

Главные новости


Светлый пример толерантности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ткач попутал берега? Жители Коряжмы попали в кабалу

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (326)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20