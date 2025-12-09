Митрополит Корнилий отметил 49-й день рождения



С днем рождения архипастыря поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Ниже приводим полный текст поздравления.



Ваше Высокопреосвященство!



Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!



Глубоко признателен Вам за ежедневный труд на благо Архангельской митрополии и Русского Севера.



Годы Вашего служения отмечены неизменным вниманием к сохранению и укреплению традиционных православных духовных устоев, заботой о нравственном состоянии общества и воспитанием чувства патриотизма у молодых прихожан.



Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех делах и начинаниях!



Пусть Ваша мудрость и преданность служению православной вере продолжают вдохновлять всех, кто рядом с Вами.



Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский



***



Многочисленные поздравления Его Высокопреосвященству поступили от высоких представителей государственной власти, руководителей региональных отделений федеральных ведомств, общественных организаций, деятелей культуры.



Сердечные поздравления направили митрополиту Корнилию архиереи, духовенство, монашествующие и прихожане Русской Православной Церкви.

22 декабря 2025 года митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию исполнилось 49 лет.