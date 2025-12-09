Митрополит Корнилий отметил 49-й день рождения

22 декабря 2025 года митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию исполнилось 49 лет.
С днем рождения архипастыря поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Ниже приводим полный текст поздравления.
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Глубоко признателен Вам за ежедневный труд на благо Архангельской митрополии и Русского Севера.
Годы Вашего служения отмечены неизменным вниманием к сохранению и укреплению традиционных православных духовных устоев, заботой о нравственном состоянии общества и воспитанием чувства патриотизма у молодых прихожан.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех делах и начинаниях!
Пусть Ваша мудрость и преданность служению православной вере продолжают вдохновлять всех, кто рядом с Вами.
Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский
***
Многочисленные поздравления Его Высокопреосвященству поступили от высоких представителей государственной власти, руководителей региональных отделений федеральных ведомств, общественных организаций, деятелей культуры.
Сердечные поздравления направили митрополиту Корнилию архиереи, духовенство, монашествующие и прихожане Русской Православной Церкви.