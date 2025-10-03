Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Герштанский остается в СИЗО на два месяца

Вступило в законную силу постановление Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 21.09.2025, которым бывший министр здравоохранения Архангельской области заключен под стражу на срок 2 месяца в связи с его подозрением в совершении преступления ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и автономного округа постановление суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами об освобождении подозреваемого – без удовлетворения.

Наши наблюдатели отмечают, что при всех вводных Александр Сергеевич Герштанский был далеко не самым худшим главой регионального минздрава в сравнении с предшественниками – Карпуновым, Меньшиковой, Красильниковым…        

03 октябрь 10:27 | : Скандалы

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (53)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20