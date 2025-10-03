Александр Герштанский остается в СИЗО на два месяца

Вступило в законную силу постановление Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 21.09.2025, которым бывший министр здравоохранения Архангельской области заключен под стражу на срок 2 месяца в связи с его подозрением в совершении преступления ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и автономного округа постановление суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами об освобождении подозреваемого – без удовлетворения.

Наши наблюдатели отмечают, что при всех вводных Александр Сергеевич Герштанский был далеко не самым худшим главой регионального минздрава в сравнении с предшественниками – Карпуновым, Меньшиковой, Красильниковым…