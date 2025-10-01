«Справедливая Россия»: развод и девичья фамилия

На своём съезде партия социалистов вернула себе прежнее название из двух слов… ей надоело быть СРоЗаПой («Справедливая Россия – Патриоты - За правду»).

Одновременно упразднён институт сопредседателей, коими числились Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Впрочем, писатель-фронтовик перешёл в статус первого заместителя, но его неявка на съезд была понята однозначно – «имел я вас всех в виду и положил с прибором». В верхушке партии раздался вздох облегчения, тот случай, когда развод всем сторонам во благо.

Так что произошло? А надоело строить из себя. Давайте вспомним, как всё начиналось…

«Справедливая Россия» вылупилась из «Родины», Партии жизни и Партии пенсионеров на фоне громкого политического скандала с неприятным националистически душком – глава фракции Дмитрий Рогозин с телеэкрана назвал москвичей кавказской национальности «грязью, которую нужно убрать с улиц». Это и сейчас за гранью фола, а уж в нулевые…

Возник казус – партия с таким шлейфом не имела права писать наши демократические законы, но куда деть тридцать депутатов, не желающих расставаться за зарплатами, московскими квартирами и прочими парламентским преференциями?

Поступили хитрО - размыли национал-социалистов совсем уж умеренными. Пенсионеры по политической природе своей безобидные (лишь бы возраст выхода не повышали), а «жизнелюбы» прославились борьбой за права выхухолей, внешний вид которых вряд ли знаком подавляющему большинству избирателей. Во главе новообразования поставили Сергея Миронова, на тот момент главного у российских сенаторов. Ну, хоть какой-то вес.

Партия вписалась в общую политическую палитру, исповедуя «скандинавский социализм», допускающий элементы частного предпринимательства и ряд демократических свобод. Стала парламентской (вернее, разрешили), пролезая на выборах разных уровней по самому краю. Из неё уходили… но в неё и приходили. Как правило те, кого ссаными тряпками выгнали из других партий (да-да, Черненко с Чирковой имею ввиду).

Однако пресловутый барьер процентов голосов, пролёты на региональных выборах, невозможность хорошо жить без бюджетной подпитки и пр. не давали лидеру Миронову покоя. Да и вообще – слишком многое зависело от расположения Кремля (аппарата президента). А там в лучших традициях «системы сдержек и противовесов» вспомнили удачный опыт обуздания ультрапатриотической «Родины» и уже к умеренной «Справедливой России» решили пристроить парочку шелопутных.

Возникшая на осколках раскола КПРФ, спровоцированного вождистскими амбициями Геннадия Семигина, партия «Патриоты России», по мнению автора статьи, никакой опасности для действующей власти не представляла, и её взяли в компанию, что называется, «до кучи».

Другое дело, партия «За правду» Захара Прилепина. Созданная под очередные парламентские выборы, и вобравшая в себя известные медиаперсоны – самого писателя-политрука, попа «на паузе» с режиссёрским образованием Ивана Охлобыстина, музыкального наркомечтателя Вадима Самойлова, певицу на доверии Чичерину и голливудского борца с мировым злом Стивена Сигала. Так они, по крайней мере, начинали, не удивлюсь, зная импульсивную актёрскую натуру, что кто-то уже схилял, недовольный вторыми-третьими ролями.

У нормальных (в психическом плане) людей это политическое объединение с самого начала вызывало недоверие. Из статьи «Злые клоуны»: Название новой партии – кровь из глаз – «За правду!». Очень по-детски… любой психолог вам скажет, что напирают на свою правдивость – «я же правду говорю, ведь правда, Марь Иванна?» - самые отпетые детсадовские врунишки. Главное, чтобы у идеологических противников не было контраргумента, вряд ли кто-то рискнёт создать политическое движение с лозунгом – «За ложь!». Помните известное высказывание Салтыкова-Щедрина – «Заговорили о патриотизме, значит, точно воровать собираются»? Из той же серии.

Кремлёвским политологам изначально было понятно (исходя из того, что на Старой площади дураков не держат), что это возрождается запрещённая в России Национал-большевистская партия Лимонова с таким же сочинителем во главе. Надо бы поставить их «в стойло» под пригляд опытного «конюха», а лидерам за это - депутатские мандаты.

Рискованный эксперимент. Рискованный в том, что кто-то посчитал лидера «ЗП» управляемым. Но человек столько лет живёт войной и насилием (читайте «Писатель на крови»)… о какой управляемости и просто адекватности здесь можно говорить?! Спросите у психиатров, как они характеризуют таких «псов войны», как этот Прилепин.

Закидоны писателя-политрука начались почти сразу после получения им звания сопредседателя парламентской партии. Ещё до выборов в Госдуму-2021 Прилепин от своего имени предлагает лидеру КПРФ объединиться в единый «левый фронт» и дать бой… кому? По умолчанию, это «Единая Россия» и ЛДПР, они придерживаются другой идеологии – капиталистической.

Зюганов от такой наглости молодого начинающего политика, чьей партии на тот момент было года два отроду, вряд ли больше, припух и отказал (правда, в мягкой форме). А вот Миронов явно закусился, почувствовав в Прилепине своего скорого политического могильщика.

В итоге произошёл развод по классическому сценарию. Сначала «влюблённые» долго спорили, кто они под одним партийным знаменем – больше социалисты или патриоты (что разделило и голосующих за СРЗП, привело к оттоку электората). Потом перестали общаться друг с другом («я уезжаю к маме, не звони туда»). Далее начался «делёж ножей и вилок» (соратников Прилепина стали выжимать с партийных постов в регионах). Финал предсказуем…

Что не устраивало Миронова? Он хоть и бывший десантник, но из «штабных» - привык спокойной жизни «конструктивного оппозиционера», пусть и на грани вылета с госдумовских «харчей». С трудом мирился с реакционным характером «заправдинцев», это и без лорнета было видно. К тому же с возрастом у любого человека начинает расти подозрительность к потенциальным наследникам – как бы чего в чай не подмешали.

Что не устраивало Прилепина? То самое политическое «болото», каким изначально задумывалась СР, где комфортно и лягушкам, и тортиллам, и пиявкам. Сев в Госдуме, неистовый Захар быстро понял, что он там тело чужеродное – бойцы на трибуне давно не в чести, и у коллег-законодателей вызывают только раздражение. Совмещать же кровавый бой с написанием законов – удел единиц, людей с более устойчивой психикой и высшего интеллектуального уровня. Вспомните, как бурно отмечался юбилей выхода повести «СанЬка», где автор в главном герое изобразил идеального себя. Обезбашенного бунтаря… какой там Охотный ряд?!

Впрочем, чем больше в стане «левых» внутренних разборок, тем нам, наблюдателям, веселее. Давайте на бис, ребята!

Леонид Черток