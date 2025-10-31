Архангельские восьмиклассники узнали о чуде Рождества

Ученики архангельской школы №26 побывали в храме святого благоверного князя Александра Невского на Варавино. С ребятами пообщались настоятель священник Олег Тряпицын и его помощница Галина Ловыгина.

«В преддверии праздника Рождества Христова ученики 8А и 8В классов пришли на экскурсию в храм, где с большим теплом и заботой их встретила помощница настоятеля Галина Леонидовна Ловыгина, — рассказали в школе. — Она провела ребят в трапезную, где батюшка Олег благословил их, пожелав доброго пути и чистых помыслов. Ушли ребята не только с новыми знаниями, но и с чувством внутреннего света, душевного подъема и осознания важности добрых дел в жизни каждого человека. Такие встречи оставляют в сердце неизгладимый след и помогают идти по жизни с верой, совестью и добротой».