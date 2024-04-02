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У экс-чиновников Правительства Поморья отбирают часть наворованного

Прокуратурой Архангельской области через суд 06.12.2023 с двух осужденных в солидарном порядке взыскана сумма ущерба, причиненного в результате совершенного ими преступления, в размере 4,6 млн рублей.  Денежные средства взысканы в доход Архангельской области.

Бывшие должностные лица Правительства региона, Андрей Шестаков и Михаил Яковлев, привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по приговору Октябрьского районного суда г.Архангельска от 25.01.2023.

Одним из ответчиков решение суда обжаловано в апелляционном порядке с мотивировкой об отсутствии факта причинения ущерба, поскольку заключенный контракт был исполнен в полном объеме.

Судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба ответчика – без удовлетворения.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре области.

27 апрель 15:48 | : Скандалы

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