Имущество покойного Андрея Бральнина уходит в доход государства

Вступило в законную силу постановление Котласского городского суда от 07.03.2023, которым прекращено в связи со смертью уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Котлас», обвинявшегося в 17 эпизодах получении взятки главой органа местного самоуправления Андреем Бральниным, в том числе в крупном и особо крупном размерах (ч. 4, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Судом признано доказанным, что виновный в период с октября 2015 г. по февраль 2021 г. получал от предпринимателей взятки за покровительство осуществляемой ими предпринимательской деятельности, содействие в заключении выгодных муниципальных контрактов и по иным вопросам в строительной сфере, а также злоупотребил должностными полномочиями в пользу одного из знакомых предпринимателей. Общая сумма полученных в качестве взяток денежных средств, а также имущественных прав и услуг имущественного характера составила более 18 млн руб.

Решением суда в доход государства конфисковано имущество, в числе которого земельный участок, дом, объект незавершенного строительства, гараж, мобильный телефон и ноутбук.

В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда постановление по существу оставила без изменения, а жалобы адвоката и иных лиц с доводами о невиновности – без удовлетворения.

Ранее это уголовное дело уже являлось предметом апелляционного рассмотрения. Так, 29.06.2023 суд проверочной инстанции отменил решение Котласского городского суда о конфискации в доход государства земельного участка, мобильного телефона и ноутбука.

Это апелляционное определение отменено Третьим кассационным судом общей юрисдикции по доводам кассационного представления прокуратуры области с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение.

Напомним, Андрей Бральнин свел счеты с жизнью в феврале прошлого года, находясь в СИЗО.