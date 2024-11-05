В Архангельске осужден взяточник из ГИБДД и его "кормильцы"

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего инспектора отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г.Архангельску, а также двух руководителей коммерческих организаций виновными в зависимости от роли и степени участия каждого по п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в значительном размере), п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере), ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере).

Установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.05.2023 инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Архангельску через посредника получал от субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся перевозкой грузов, взятки в значительном и крупном размерах за организацию беспрепятственного прохождения большегрузных и негабаритных транспортных средств, следующих с нарушениями правил перевозки грузов, без привлечения к административной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Общая сумма взяток составила свыше 1,4 млн рублей. Два руководителя коммерческой организации через посредника участвовали в передаче незаконных денежных вознаграждений инспекторам дорожно-патрульной службы, в отношении одного из них уголовное дело судом выделено в отдельное производство и приостановлено, в связи с убытием его в зону специальной военной операции.

Приговором суда бывшему инспектору ГИБДД УМВД России по г.Архангельску назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года 6 месяцев. Руководителям коммерческих организаций приговором суда назначены штрафы в размере 950 тыс. рублей и 1,4 млн рублей

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УМВД России по Архангельской области.