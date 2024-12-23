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Директор котласского "Горводоканала" Чечерин задержан за взятку

В дополнение к утренней информации.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из муниципальных предприятий города Котласа, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в виде денег через посредника в значительном и крупном размерах), в отношении его знакомого по ч.1 и п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а также в отношении индивидуального предпринимателя и представителя коммерческой организации по ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в значительном и крупном размерах).   

Следствием установлено, что должностное лицо в 2022- 2023 годах вступило в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации, которым предложило за вознаграждение осуществлять общее покровительство, включая заключение муниципальных контрактов, способствующих получению ими прибыли. Заинтересованные лица через посредника передали директору муниципального предприятия взятки в виде денег на общую сумму более 600 тысяч рублей.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята документация, имеющая значение для дела. 

Должностное лицо задержано. 

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

14 январь 11:12 | : Скандалы

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