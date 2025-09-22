В Северодвинске занижали гарантийный срок ремонта автомобильных дорог

По итогам проверки, проведенной прокуратурой города Северодвинска, выявлены нарушения земельного законодательства в сфере закупок, обусловленные необоснованным занижением гарантийных сроков для верхнего слоя покрытия автомобильных дорог по четной стороне улицы Лебедева и ул. Капитана Воронина в городе Северодвинске по контрактам, заключенным в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Согласно условиям данных муниципальных контрактов, гарантийный срок эксплуатации содержания улиц коммерческими организациями составляет 5 лет.

При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572 утверждены Типовые условия контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, согласно которым гарантийные сроки устанавливаются в зависимости от интенсивности движения потока по полосе движения.

Интенсивность дорожного движения по улицам Лебедева и Капитана Воронина города Северодвинска составляет 2 000 автомобилей в сутки, в связи с чем гарантийный срок эксплуатации содержания указанных улиц в муниципальных контрактах должен составлять 7 лет.

В целях устранения выявленных нарушений по материалам прокуратуры Северодвинска, прокуратурой области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области предъявлены исковые заявления о признании ничтожными положений контрактов, устанавливающих пятилетний гарантийный срок содержания улиц Лебедева и Капитана Воронина, которые удовлетворены.



