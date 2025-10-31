Вверх
В вахтовом поселке Североалмаза освятили поклонный крест

В вахтовом поселке ГОКа Севералмаза 18 декабря прошло освящение обновленного поклонного креста.

 Поклонный крест был установлен на месторождении 21 декабря 2004 года. 

 В этот день 21 год назад епископ Архангельский и Холмогорский владыка Тихон в День православной покровительницы горного дела великомученицы Варвары освятил алмазоносное месторождение им. М. В. Ломоносова. Во время визита в посёлок Светлый владыка совершил молебен у Поклонного креста и освятил место строительства опытной фабрики и карьера. Также он передал президенту ОАО «Севералмаз» Евгению Валуеву икону великомученицы Варвары, которой Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил предприятие на начало горно-капитальных работ. 

 Сегодня икона находится в здании АБК в ГОКе. Поклонный деревянный крест был перенесен и установлен на территории нового вахтового поселка в 2013 году. Крест устоял во время прошлогоднего урагана, но основание креста стало разрушаться. Было принято решение изготовить новый крест уже из металла. 

 18 декабря Отец Даниил (надо отметить, что в 2004 году Отец Даниил присутствовал на освящении месторождения) совершил молебен и освятил вновь установленный поклонный крест.


21 декабрь 09:44 | : Будни / Верую

