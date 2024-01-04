Дороги в поселке рядом с Котласом попали в разряд "ни пройти ни проехать"

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при эксплуатации автомобильных дорог.

В ходе проверки выявлены нарушения при организации уборки от рыхлого снега на участках автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения в п. Шипицыно Котласского района.

В этой связи постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Котласского судебного района на основании материалов прокуратуры заместитель главы администрации по инфраструктуре – начальник управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог) и оштрафован на 20 тыс. рублей.

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