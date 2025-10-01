Алексей Фельдт - как зеркало русского самосознания

«Инцидент Фельдта» - зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая действительность...

(Вольная трактовка цитаты В.И. Ленина из статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции»)

Сначала заявлю честно - я написал Алексею Евгеньевичу и попросил дать его оценку случившемуся, но он отказался, отписав « что не хочет политизировать сложившемуся ситуацию».

Но я и наши однокурсники-историки решили, что молчать не будем, поэтому я и написал этот материал…

Ну вот и дождались - Архангельск стал не только столицей Русского Севера, но и столицей российской глупости и чиновничьего произвола. Хотят уволить знаменитого учёного, педагога, который вырастил целое поколение учителей-историков, которые, в свою очередь, руководят процессом формированием мировоззрения учеников во всех школах Архангельской области.

Скажу больше, историки в каждой школе - это особая «каста» педагогов, они формируют общественное мнение в коллективе, их уважают и к ним прислушиваются.

Особенно сегодня, во время тяжёлых испытаний, выпавших на нашу страну, когда единство и солидарность не вызывает никаких сомнений, когда раскол и шатание неприемлемо.

Скажу прямо - это ПОЛИТИЧЕСКАЯ диверсия , причём сознательная и тщательно подготовленная...

Буду откровенен, Алексей Фельдт был моим сокурсником, правда, не совсем, он учился на курс постарше, но мы все были как

единое целое. Многие ребята поступали в институт, потом уходили в армию и возвращались обратно, соответственно, на два курса младше.

В общем, это была своя «община», как скажут историки.

Как я помню, Алексей был педант в учебном процессе, у него всё чётко (наверное какие-то немецкие корни… фамилия-то Фельдт) - своевременная сдача курсовых, зачётов и семинаров.

Мы как-то «плавали», затягивали сдачу зачётов, потом «авралили», было всякое…

А у Алексея было всё чётко.

Не помню, чтобы Алексей занимался общественной жизнью - комсомол, профсоюз…

Всё больше наукой.

Сам-то я был Председателем профсоюзной организации студентов истфака, поэтому знал всех.

Скажу прямо, истфак Пединститута АГПИ - это интеллектуальная элита города начала и середины 80 х. Замечательное время, молодость, энергия , творчество...

Надеюсь и сегодня традиции историков Архангельска, выращенных Алексеем Фельдтом, так же на высоте.

Но вернёмся в настоящее время.

Посчитаем - в Архангельской области 314 школ, в каждой школе преподают историю, соответственно, там есть историки-преподаватели , вряд ли в единственном числе.

Все они «фельдтовцы», без сомнения.

Соответственно, на эту историю с «увольнением» у них свой взгляд, отрицательный, что видно по реакции в соцсетях, и они его донесут до коллег и учеников.

Просто социологи, в том числе и ВЦИОМ (основная социологическая площадка сегодня) , где опять же наши ребята - Чернозуб Олег, заместитель директора ВЦИОМ, не говоря уже о местных - Трескин Вадим Геннадьевич, директор Центра социологических исследований Архангельской области, все однокурсники Алексея и никто молчать не будет.

Как вы думаете, социологические исследования об отношении архангелогородцев к этому событию будут не на стороне Алексея Фельдта?

Да я уверен, 99% населения Архангельской области в этом конфликте встанут на его сторону. И все исследования это подтвердят.

Думаю, не отмолчится и ещё один однокурсник Алексея Евгеньевича - министр образования Архангельской области Русинов Олег Владимирович.

У меня осталось много фотографий нашей студенческой поры, прекрасные факты нашей молодости, которые, но не все (некоторые засекречены) , могут показать ту нашу жизнь.

Но я понимаю, что готов отдать жизнь за наших ребят, а они за то наше время.

Поэтому я жду комментарии от некоторых из них, которые достигли формальных высот, об их личном отношении к этой ситуации.

Кафедра всеобщей истории, где трудится Алексей Евгеньевич, извините, это не казарма, где необходима полнейшая дисциплина, когда встают и ложатся спать по команде командира.

Это творческая и интеллектуальная конфигурация человеческого сообщества (вот так вот завернул, глубоко сидит во мне историческая подготовка в формулировках).

Здесь авторитаризм и администрирование просто неприемлемы, люди там работают особенные: глубоко образованные и творческие, поэтому общение там строиться на принципах уважения коллег, самоиронии и полного доверия.

В годы моей учёбы наши преподаватели, а это целая когорта звёзд первой величины: Георгий Георгиевич Фруменков, Юрий Николаевич Новожилов, Циммерман, Селькова, Репневский, Голдин, Куратов и другие. Так вот, у них были лекции, семинары, практические занятия, а в остальное время они, если не были на административных должностях, находились там, где считали нужным быть. И никому даже в голову не приходило их как-то спрашивать об этом.

Ведь у них были научные планы по написанию статей, монографий, других научных работ. А люди они творческие - сегодня нет настроения, не идёт работа , а завтра работают весь день , да и ночь зачастую, главное - плановая работа по написанию научного материала.

Скажу честно, как человек, который занимался руководящей деятельность, главное в работе руководителя - это сформировать хороший, работоспособный коллектив. Здесь нужно не администрирование, а воспитание, хороший психологический настрой и отсутствие непроизводственных конфликтов.

Кто встал на путь вынесения выговоров и увольнения подчинённых - тот плохой руководитель, особенно, если он пришёл в уже сформированный коллектив и пытается добиться уважения к себе.

Изучив вопрос по всем тем документам, которые на сегодняшний день представлены в публичном поле, юридических оснований для вынесения приказа на увольнение нет.

В должностной инструкции место работы не прописано, журнала ведения учёта нахождения на кафедре нет. Даже постоянного места работы нет - на 22 преподавателей кафедры всего только 4 стола и полное отсутствие компьютеров для работы!

Позвольте спросить:

- А что это было?

- Зачем такой скандал на пустом месте?

Михаил Викторович Данилов - исполняющий обязанности ректора САФУ, тот человек, который «заварил» всю эту кашу.

Кто он и почему всё это санкционировал.

Человек он издалека, т.е. не наш, не помор, из далёкой республики Марий-Эл, где занимал ряд руководящих должностей.

И вдруг, как «чёрт из табакерки», появился у нас, да ещё и занял пост руководителя САФУ.

Моё предположение - чтобы самоутвердиться, он решил «загнобить» одного из значимых учёных-поморов - Фельдта.

Да, из своих «задач», не совсем мне понятных...

Но просчитался, не на того напал. Фельдт - это «глыба современной русской историографии».

Даниловы уходят, а Фельдты остаются! И не надо ссылаться на фамилии, помор – это состояние души, что гораздо важнее этнической принадлежности.

Я бы посоветовал господину Данилову, который ещё не понял, что «поморское землячество» никогда не простит такого отношения к своим землякам, сделает всё возможное , чтобы справедливость восторжествовала.

Михаил Викторович, у Вас только два пути - извиниться перед Алексеем Евгеньевичем Фельдтом, отменить Ваши сомнительные приказы, или самому написать заявление об уходе...

А вообще предлагаю, сделать Алексея Евгеньевича Фельдта ректором САФУ, уверен, это будет лучший выбор.

Я - человек не «системный», ни от кого не зависящий, поэтому могу предлагать всё, что угодно. Мои сокурсники, конечно, бояться, не «высовываются», ждут, как дела пойдут дальше. Это по-человечески понятно.

Абстрагируясь от ситуации, предлагаю министру высшего образования архангельской области Алексею Юрьевичу Аксёнову обозначить свою позицию по этому вопросу.

Или будем ждать, когда студенты САФУ начнут «мероприятия по защите» чести и достоинства Алексея Евгеньевича Фельдта?

Михаил Скоморохов, студент АГПИ, истфак 1984 - 1989 год