"Мы должны за все достойно и праведно благодарить Господа Бога!"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 декабря, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.
Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.
На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.
Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как Господь наш Иисус входил в одно селение, и Его встретили десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким гласом говорили: «Иисусе Наставниче! Помилуй нас». Кто же такие прокаженные? Это люди, которые были одержимы страшной болезнью. В те далекие времена, две тысячи лет назад, не было развитой медицины, и этот страшный недуг не могли лечить. По закону того времени, прокаженный человек считался нечистым, поэтому не имел права жить в обществе, даже в своей семье, потому что эта болезнь была крайне заразна. Несчастные прокаженные жили за пределами градов и весей, собираясь в некие группы. Они не могли приближаться к людям ближе, чем на расстояние брошенного камня. В противном случае камень бы полетел в них. Поэтому они кричали Спасителю издалека, прося их помиловать. Всемилостивый Господь ответил им такими словами: «Пойдите, покажитесь священникам». Что это означало? В те времена было правило, что если человек освобождался от страшного телесного недуга, он был обязан пойти к священнику, чтобы он осмотрел его и засвидетельствовал, что этот человек действительно получил исцеление и может жить в обществе.
Священники были грамотными людьми, поэтому они совершали не только духовное служение. Они знали закон, поэтому, как мы бы сказали сегодня, были и юристами. Также и медицинские, говоря современным языком, функции священники тоже выполняли. И на Руси священство было грамотным сословием, в отличие даже от некоторых представителей знати, которые могли обладать воинскими навыками, умели управлять, но могли не знать грамоты. Когда прокаженные люди по слову Христа Спасителя пошли к священникам, они по дороге очистились, как подчеркивает святой апостол и евангелист Лука. Господь наш Иисус Христос внял их просьбе и даровал им исцеление. Что же было дальше? Один из них видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Спасителя, благодаря Его. Это был самарянин. В те времена иудеи даже обходили стороною местность, где жили самаряне. Они не общались с ними, потому что считали самарян некими полуязычниками. Правоверный иудей считал осквернением любую встречу и любое общение с самарянами. А сей исцеленный человек жил в группе прокаженных вместе с иудеями. Как же так? Всякая беда объединяет людей, и уже не имеет значения национальность или вероисповедание, потому что несчастье соединило людей. Сей иноплеменник и пришел поблагодарить Христа Спасителя за исцеление.
А что же Господь? Он сказал: «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Тому, кто пришел поблагодарить Господа, Он сказал: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя». Исцеленный человек воздал хвалу, славу и благодарение Господу Богу, ибо он понимал, что Бог исцелил его от страшной болезни, и у него отверзлись духовные очи, узревшие пред собой Христа Спасителя. Он получил от Господа благодать, милость и слова Христа Спасителя: «Вера твоя спасла тебя». Он получил спасение своей бессмертной души.
Мы с вами, возлюбленные, воздаем ли хвалу и благодарение Господу Богу? Благодарим ли мы Его за великие непрестанные благодеяния к роду человеческому? Сегодняшнее евангельское чтение, которое мы слышали за Божественной литургией, читается на благодарственном молебном пении, когда православные христиане получают благодеяния Божии приходят в храм для того чтобы поблагодарить Бога. Как же не благодарить Бога, человеку, который, допустим, не получил ни единой ссадины в автомобильной аварии, после которой машина не подлежит восстановлению? То есть Господь сохранил жизнь и здоровье этому человеку. Такой человек, конечно, приходит и благодарит Господа Бога. Благодарит Бога тот, кто находит на своем жизненном пути человека, с которым вступает в церковный венчанный брак и создает счастливую семью. Как же в такой радости не благодарить Бога!? Кто-то лежал в больнице с тяжелым диагнозом, но удивил врачей своим исцелением. В такой ситуации человек тоже благодарит Господа Бога.
Даже животные имеют благодарность к тем, что делает им добро. Преподобный Герасим Иорданский встретил в пустыне раненого льва и вылечил его, достав занозу из его лапы и залечив рану. В благодарность лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его кончины. Человек имеет бессмертную душу, и кому как не нам следует всегда благодарить Господа Бога. Святитель Иоанн Златоуст претерпел много страданий и, умирая, благодарил Господа Бога такими сакраментальными словами: «Слава Богу за всё!» Преподобный Савва Освященный, который вышел для того, чтобы насобирать корзину кореньев для пропитания, встретил в пустыне четырех разбойников, которые умирали от голода. Он высыпал коренья, разбойники утолили голод и, заметив место, где жил святой, ушли; а через несколько дней они тайно пришли к нему с хлебом, сыром и финиками в благодарность за его доброту, что в день голода он накормил их. Савва умилился и со слезами произнес в душе своей: «О горе, душа моя! Сии люди за малое благодеяние, один раз им оказанное, так благодарны! Что же делаем мы, получаем ежечасно неизреченные дары Божии и бываем неблагодарны, живем в лености и нерадении, не исполняя Его святых повелений!».
Мы с вами собираемся в храмах Божиих для того, чтобы быть участниками Трапезы Господней, то есть Божественной литургии, Святой Евхаристии. В переводе это слово означает «Благодарение». Самая сакраментальная часть Божественной Литургии, которая называется Евхаристическим каноном, начинается со слов благодарения Господа Бога, которые произносит священник или архиерей: «Благодарим Господа», а далее хор поет «Достойно и праведно…». Мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, должны достойно и праведно благодарить Господа Бога!
Один человек дожил до глубокой старости, но во времена всем известного опасного поветрия он попал в больницу, ему стало тяжело дышать, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней он пошел на поправку, и его отключили от аппарата ИВЛ. Но это было не в России, а в другой стране, где за использование дорогостоящего аппарата предъявляют счет пациенту. Когда врач назвал сумму, которую должен был выплатить этот выздоровевший очень пожилой человек, он горько заплакал. Доктор пытался утешить его и уговаривал не плакать из-за высокой цены, но то, что сказал этот мужчина в ответ, заставило плакать уже самих докторов. Он сказал: «Я плачу не из-за денег, которые мне предстоит заплатить. Я плачу, потому что я дышу Божьим воздухом уже 93 года, но никогда за него не платил. Вы говорите, один день использования дыхательного вентилятора в госпитале стоит пять тысяч евро? Сколько же я тогда должен Господу? А я Его за это даже никогда не благодарил». Возлюбленные во Христе братья и сестры, будем за всё и всегда благодарить Господа Бога, и да сохранит Он всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!
С праздником Воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!