"Мы должны за все достойно и праведно благодарить Господа Бога!"



Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.



На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.



Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.



Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!



Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как Господь наш Иисус входил в одно селение, и Его встретили десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким гласом говорили: «Иисусе Наставниче! Помилуй нас». Кто же такие прокаженные? Это люди, которые были одержимы страшной болезнью. В те далекие времена, две тысячи лет назад, не было развитой медицины, и этот страшный недуг не могли лечить. По закону того времени, прокаженный человек считался нечистым, поэтому не имел права жить в обществе, даже в своей семье, потому что эта болезнь была крайне заразна. Несчастные прокаженные жили за пределами градов и весей, собираясь в некие группы. Они не могли приближаться к людям ближе, чем на расстояние брошенного камня. В противном случае камень бы полетел в них. Поэтому они кричали Спасителю издалека, прося их помиловать. Всемилостивый Господь ответил им такими словами: «Пойдите, покажитесь священникам». Что это означало? В те времена было правило, что если человек освобождался от страшного телесного недуга, он был обязан пойти к священнику, чтобы он осмотрел его и засвидетельствовал, что этот человек действительно получил исцеление и может жить в обществе.





Священники были грамотными людьми, поэтому они совершали не только духовное служение. Они знали закон, поэтому, как мы бы сказали сегодня, были и юристами. Также и медицинские, говоря современным языком, функции священники тоже выполняли. И на Руси священство было грамотным сословием, в отличие даже от некоторых представителей знати, которые могли обладать воинскими навыками, умели управлять, но могли не знать грамоты. Когда прокаженные люди по слову Христа Спасителя пошли к священникам, они по дороге очистились, как подчеркивает святой апостол и евангелист Лука. Господь наш Иисус Христос внял их просьбе и даровал им исцеление. Что же было дальше? Один из них видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Спасителя, благодаря Его. Это был самарянин. В те времена иудеи даже обходили стороною местность, где жили самаряне. Они не общались с ними, потому что считали самарян некими полуязычниками. Правоверный иудей считал осквернением любую встречу и любое общение с самарянами. А сей исцеленный человек жил в группе прокаженных вместе с иудеями. Как же так? Всякая беда объединяет людей, и уже не имеет значения национальность или вероисповедание, потому что несчастье соединило людей. Сей иноплеменник и пришел поблагодарить Христа Спасителя за исцеление.





А что же Господь? Он сказал: «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Тому, кто пришел поблагодарить Господа, Он сказал: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя». Исцеленный человек воздал хвалу, славу и благодарение Господу Богу, ибо он понимал, что Бог исцелил его от страшной болезни, и у него отверзлись духовные очи, узревшие пред собой Христа Спасителя. Он получил от Господа благодать, милость и слова Христа Спасителя: «Вера твоя спасла тебя». Он получил спасение своей бессмертной души.





Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 декабря, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.Мы с вами, возлюбленные, воздаем ли хвалу и благодарение Господу Богу? Благодарим ли мы Его за великие непрестанные благодеяния к роду человеческому? Сегодняшнее евангельское чтение, которое мы слышали за Божественной литургией, читается на благодарственном молебном пении, когда православные христиане получают благодеяния Божии приходят в храм для того чтобы поблагодарить Бога. Как же не благодарить Бога, человеку, который, допустим, не получил ни единой ссадины в автомобильной аварии, после которой машина не подлежит восстановлению? То есть Господь сохранил жизнь и здоровье этому человеку. Такой человек, конечно, приходит и благодарит Господа Бога. Благодарит Бога тот, кто находит на своем жизненном пути человека, с которым вступает в церковный венчанный брак и создает счастливую семью. Как же в такой радости не благодарить Бога!? Кто-то лежал в больнице с тяжелым диагнозом, но удивил врачей своим исцелением. В такой ситуации человек тоже благодарит Господа Бога.