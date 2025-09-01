По улице Маяковского в Соломбале можно совершить путешествие в прошлое

В Народный фронт обратились жители Соломбальского округа. К дому на Маяковского, 58 не подойти – деревянные мостовые прогнили и поплыли: подходы к дому покрыты грязной жижей, а в стихийном болоте купаются утки.



️Озера гнили горожане откачивают за свой счёт, потому что чиновники их игнорируют. В управляющей компании и администрации округа разводят руками: чинить дренажную систему нецелесообразно, ведь дом признан аварийным.



По мнению местных властей, люди потерпят. Но здесь живут одни пенсионеры, причём расселять их планируют только через 5 – 7 лет. А пока мостки травмоопасны: ходят ходуном и даже при небольшом дожде плывут – ни дров принести, ни за водой сходить.



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники требуют восстановить мостовые хотя бы из старых досок, остающихся от разбора таких же, как этот, аварийных домов.