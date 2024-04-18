Врач-терапевт Плесецкой ЦРБ ославилась служебными подлогами

Прокуратура Плесецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового врача-терапевта ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница», обвиняемой по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что обвиняемая в августе 2023 года за мелкую взятку, без фактической явки пациента, а также без проведения медицинского осмотра и сбора анамнестических сведений, предоставила пациенту подложный листок нетрудоспособности. Кроме того, она внесла ложные сведения в медицинскую информационную систему «САМСОН».

Также в 2023 году при аналогичных обстоятельствах женщина внесла в медицинскую карту заведомо ложные сведения о прохождении пациентом медицинской комиссии и отсутствии у него препятствий для дальнейшего осуществления трудовой деятельности.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.