Бывший лесной чиновник из Красноборска Чупров отправляется "топтать зону"

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда от 30.06.2025, которым осужден бывший директор государственного казенного учреждения Архангельской области «Красноборское лесничество» за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в служебные полномочия должностного лица, совершенное в значительном размере, за незаконные действия и бездействия), и по ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, тяжкие последствия).

Как установлено судом, он в период с 2020 по 2024 годы, используя служебное положение, в целях личного обогащения незаконно, в нарушение установленного порядка отвода лесных насаждений предоставлял индивидуальным предпринимателям для заготовки древесины лесные насаждения в делянках Красноборского сельского участкового лесничества, расположенных в легкодоступных местах и с хорошим хвойным лесом, предназначенных для заготовки древесины местным населением для собственных нужд.

За выделение выгодно расположенных лесных участков, не пресечение фактов незаконной рубки лесных насаждений в объеме 924 м3 и иных нарушений при ведении лесозаготовительной деятельности должностное лицо получило от индивидуальных предпринимателей денежное вознаграждение в размере 245 тыс. рублей.

Он же совершил злоупотребление должностными полномочиями, которое выразилось в сокрытии фактов незаконной рубки лесных насаждений под видом приобретения древесины гражданами по договорам купли-продажи для собственных нужд.

В результате указанных преступных действий существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 10 млн. рублей, который взыскан судом непосредственно с осуществившего незаконную рубку лесных насаждений лица.

Судом виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Денежные средства, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

Индивидуальные предприниматели также привлекались к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но их преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием, поскольку они добровольно сообщили об обстоятельствах передачи денежных средств, дали изобличающие показания в отношении себя и должностного лица.