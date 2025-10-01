Долгострой на Воронина в Архангельске взял на контроль Александр Бастрыкин

После сигнала Народного фронта о противоправных действиях застройщика и видеообращения жителей Архангельска вопрос с возведением многоэтажки на улице Воронина взял на карандаш глава Следкома России Александр Бастрыкин.



Напомним, первыми из-за опасного соседства забили тревогу жильцы дома на Воронина, 31, корпус 3. На торцах их пятиэтажки – трещины, фасады признаны аварийными ещё в 2015 году и люди боятся, что подъезд просто обвалится из-за идущей стройки.



Кроме того, дом возводится впритык к детскому саду “Клюковка”, нарушая распорядок и представляя угрозу для гуляющих малышей. А жильцы соседних 8 домов (2500 человек) каждую зиму страдают из-за сбоев теплоснабжения и уверены, что новостройка окончательно разрушит старые сети.



По факту строительства дома на Воронина, 31 региональный Следком уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность).



Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Архангельской области и НАО, полковник юстиции Михаил Нибараков.



Народный фронт следит за развитием событий.