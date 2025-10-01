Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Долгострой на Воронина в Архангельске взял на контроль Александр Бастрыкин

После сигнала Народного фронта о противоправных действиях застройщика и видеообращения жителей Архангельска вопрос с возведением многоэтажки на улице Воронина взял на карандаш глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Напомним, первыми из-за опасного соседства забили тревогу жильцы дома на Воронина, 31, корпус 3. На торцах их пятиэтажки – трещины, фасады признаны аварийными ещё в 2015 году и люди боятся, что подъезд просто обвалится из-за идущей стройки.

Кроме того, дом возводится впритык к детскому саду “Клюковка”, нарушая распорядок и представляя угрозу для гуляющих малышей. А жильцы соседних 8 домов (2500 человек) каждую зиму страдают из-за сбоев теплоснабжения и уверены, что новостройка окончательно разрушит старые сети.

По факту строительства дома на Воронина, 31 региональный Следком уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность).

Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Архангельской области и НАО, полковник юстиции Михаил Нибараков.

Народный фронт следит за развитием событий.  

19 ноябрь 17:03 | : Происшествия

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (257)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20