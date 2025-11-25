Вьюхину из Верхнетоемского округа наказали штрафом и поражением в правах

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего главу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» виновной по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой муниципального образования).

Установлено, что подсудимая, действуя из личной заинтересованности, обусловленной желанием повысить личный статус и авторитет как главы, создать ложную видимость эффективного и качественного исполнения муниципального контракта, заключенного в целях строительства образовательного учреждения, лично подписала представленные подрядчиком документы о принятии выполненных работ в отсутствие таковых.

В последующем мер, направленных на понуждение подрядчика на полное выполнение предусмотренных контрактом работ, не принимала.

В результате указанных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 570 тысяч рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.