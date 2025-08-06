Бывшая глава Верхнетоемского района обвияется в личной заинтересованности

Прокуратурой Верхнетоемского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования, обвиняемой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой муниципального образования).

Органом расследования, проведенного отделом СКР, установлено, что обвиняемая, являясь главой муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», действуя из личной заинтересованности, обусловленной желанием повысить личный статус и авторитет как главы, создать ложную видимость эффективного и качественного исполнения муниципального контракта, заключенного в целях проведения капитального ремонта образовательного учреждения, лично подписала представленные подрядчиком документы о принятии выполненных работ в отсутствие таковых.

В результате действий обвиняемой администрации муниципального образования причинен ущерб на сумму около 600 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Красноборский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.