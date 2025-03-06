Экс-глава МО "Североонежское" устроил кормушку из собственной должности

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Североонежское» Плесецкого района Архангельской области.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой муниципального образования).

По версии следствия, проведенного отделом СКР, установлено, что глава муниципального образования, желая извлечь для себя выгоду неимущественного характера в виде освоения бюджетных денежных средств в период с 2020 по 2021 годы заключил с индивидуальным предпринимателем, с которым находился в приятельских отношениях, муниципальные контракты на выполнение работ в рамках исполнения государственной программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области» по благоустройству общественных территорий. Однако предприниматель не исполнил в полном объеме работы по благоустройству.

Обвиняемый обеспечил подписание документов о принятии выполненных работ, которые являлись основанием для оплаты, но содержали заведомо ложные сведения о полноте выполненных работ подрядчиком. В результате денежные средства в размере около 2 млн переведены подрядчику, при этом 891 699 рублей перечислены необоснованно за невыполненные работы.

В результате действий обвиняемого администрации муниципального округа причинен материальный ущерб на сумму 891 699 рублей, который является для бюджета существенным, а также нарушены права граждан.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и будет направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.