Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Настали светоносные дни празднования Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа! Вновь сияет над миром Вифлеемская звезда; вновь слышим мы ликующую ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2. 14); вновь Церковь встречает на земле Предвечного Бога, Который, родившись в Вифлееме от Приснодевы, стал Человеком. Празднуя пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, мы не только воспоминаем историческое событие ни с чем не сравнимой важности, но и переживаем торжество, глубоко личное для каждого верующего человека.



































Корнилий, митрополит Архангельский и Холмогорский

Рождество Христово

В тишине Рождественской ночи великой радостью разрешается тысячелетнее трепетное и томительное ожидание всех праотцев. Человечество лицом к лицу встретилось не просто с еще одним пророком, проповедником и учителем, но с Самим Творцом Неба и Земли, всея твари Содетелем. С этого момента Господь больше не посылает свыше одни только повеления и указания, но, как свидетельствует об этом пророк Исаия, Сам приходит, чтобы спасти нас (Ис 35:4). «Бог приходит в этот мир не как могущественный и славный царь, чтобы Ему все служили и угождали, — Он смиренно рождается в пещере для скота, чтобы послужить людям и отдать Свою жизнь ради их спасения», - говорит Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Творец принимает природу твари и изнутри разрушает порочный круг греха и страданий. Как пастырь из Евангельской притчи спускается с гор для поиска заблудившейся овцы, так Сам Господь, Пастырь Израиля (Пс. 79:1), спускается в наш мир, чтобы возвести нас к Себе. Чтобы в Себе Самом соединить два доселе расторгнутых начала: Божественное и земное.Впервые в истории Сам Бог в Своем Воплощении засвидетельствовал всему миру, каким должен быть человек. И не только показал, но и дал все необходимое, дабы всякий уверовавший в Господа Иисуса Христа смог стать подобным Ему. В Богочеловеческой природе Господа явлены мера и высший предел человеческой жизни.Размышляя о важности Боговоплощения в жизни православного христианина, Предстоятель Русской Православной Церкви отмечает, что «Христос — это камертон человечности… Если мы утратим этот образец, нам нечем будет противостоять сильнейшим современным вызовам, обращенным прежде всего против традиционных и истинных представлений о человеке. Всем нам сегодня крайне важно постоянно вглядываться в образ Христа, сверять с Ним свои мысли и поступки. Нам следует вдохновляться примером Его безграничной любви к людям, Его ревности в молитве и служении Небесному Отцу, Его скромности и кротости, Его нетерпимости ко греху и долготерпения ко грешникам, Его мужества в перенесении скорбей и тягот земной жизни, Его искренности и простоты в общении с другими, Его беспредельной жертвенности, которая проявлялась во всем».Ныне «прокля­тие уничтожено, грех удален, заблуждение истреблено, истина возвратилась и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось, вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми и люди безтрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому, что Бог пришел на землю, и человек – на небо; все соединилось. Пришел на землю всецело существующий на небесах, и всецело существующий на небе всецело является на земле. Будучи Богом, Он сделался человеком, не перестав быть Богом; будучи безстрастным Словом, Он стал плотью, – сделался плотью, чтобы обитать в нас», - свидетельствует в своем Рождественском слове святитель Иоанн Златоуст.Дорогие братья и сестры! Слыша из глубины веков о плодах, преуготованных человечеству Боговоплощением, будем праздновать и торжествовать в сей светлый и радостный день. При этом, устремимся поделиться этой радостью с нашими близкими, принесем ее тем, кто унывает, теряет надежду и нуждается в поддержке. Засвидетельствуем своими добрыми усердными делами, что «Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). И пусть эта всеобъемлющая Любовь освящает наше сердце, меняет всю нашу жизнь, духовно преображает и нас, и окружающий нас мир.Искренне поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! В этот светлый и радостный день, когда мы встречаем Родившегося Богомладенца Христа, желаю всем духовной крепости, телесного здравия, сил, мужества и бодрости в жизненных трудах. Пусть Бог благословит вас на дела любви и милосердия, ибо Он «силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор 9:8). Аминь.С Рождеством Христовым, дорогие мои братья и сестры!

2025/2026 г.

Архангельск



