Рождественские службы в Поморье прошли без происшествий

В ночь 7 января в храмах Архангельской области состоялись традиционные рождественские богослужения. Тысячи верующих приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову.

«Для обеспечения безопасности населения и гостей региона сотрудники МЧС России по Архангельской области несли дежурство на 68 объектах, — сообщили в ведомстве. — Заблаговременно были проведены профилактические мероприятия и проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Рождественские службы прошли в штатном режиме, происшествий не допущено».