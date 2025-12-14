Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рождественские службы в Поморье прошли без происшествий

    В ночь 7 января в храмах Архангельской области состоялись традиционные рождественские богослужения. Тысячи верующих приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову.

    «Для обеспечения безопасности населения и гостей региона сотрудники МЧС России по Архангельской области несли дежурство на 68 объектах, — сообщили в ведомстве. — Заблаговременно были проведены профилактические мероприятия и проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Рождественские службы прошли в штатном режиме, происшествий не допущено». 

09 январь 10:00 | : Будни / Верую

Главные новости


Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла
Святое фото

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (49)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20