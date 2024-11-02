Где был "ЭкоИнтегратор"? Власти Вельска самостоятельно ликвидировали свалку мусора

Прокуратурой Вельского района в ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления выявлена несанкционированная свалка, расположенная по адресу: г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 40.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой главе Вельского муниципального района внесено представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, требования прокурора удовлетворены, органами местного самоуправления свалка отходов ликвидирована.

Стоит отметить, что подобные работы - зона ответственности регионального оператора по обращению ТКО, но об его участии ни полслова.