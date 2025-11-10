Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю всех вас со светозарным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и обращаю к вам слова древнего церковного гимна: «Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – возноситесь!» (ирмос 1-й песни Рождественского канона).

Апостол Павел назвал свершившееся событие Боговоплощения великой благочестия тайной (1 Тим. 3, 16). Перед этой тайной в трепете умолкает всякое земное мудрование. Перед ней меркнет суетное человеческое знание. Она способна обезоружить и смягчить самое грубое и окаменевшее сердце. Посреди жестокости и озлобленности этого мiра рождается Тот, кто Один может исцелить любую разобщённость, даровать нам подлинный мир и настоящее счастье.

С тех пор как в человеческую жизнь вошёл грех, на земле воцарилось трагическое разделение – и мiр, оторванный от Создателя, истинного Источника света, неминуемо стал погружаться во тьму и хаос. Но Бог не покинул Своё творение и не оставил его без попечения. Терпеливо приуготовляя наше спасение, Господь воплотился, вошёл в земную историю и стал одним из нас. Сын Божий стал Сыном Человеческим, во всём подобным нам, кроме греха. Полный скорби вопрос «где ты, Адам?», прозвучавший некогда в райском саду Эдема, нашёл, наконец, ответ в убогой пещере близ Вифлеема. «Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба» (1 Кор. 15, 47), как писал апостол Павел. Во Христе, как в новом Адаме, Бог примирил с Собою мiр (2 Кор. 5, 19), обновил человеческое естество, уврачевав его от ран греха.

Жизнь человека и жизнь всего мiра исцеляются только в Боге – вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник. Как здесь не вспомнить вдохновенные слова блаженного Августина, со священным трепетом прославлявшего мудрый Промысл Вседержителя! «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (Исповедь). Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания мiра призванного к вечности.

Пришествие в мiр Спасителя – это прежде всего откровение о Божественной любви к людям: любви, с одной стороны, безграничной и всепобеждающей, а с другой – кроткой, которая всё покрывает, всему верит, всего надеется и всё переносит (1 Кор. 13, 7).





Как же нам достойно ответить на великую любовь нашего Творца и приблизиться к Нему? Эта близость достигается и подтверждается нами через следование евангельским заповедям, через терпение и нелицемерную любовь друг ко другу, а главное – через постоянное обновление нашего единства со Христом в Таинстве Святой Евхаристии.

Сегодня праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости. Прославляя Родившегося Спасителя и встречая Его красивыми песнопениями и церковными гимнами, будем помнить о высоком христианском призвании быть светом миру и солью земли (Мф. 5, 13–14) и, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6, 10). Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся – так поступая, мы станем воистину Христовым благоуханием Богу (2 Кор. 2, 15) и принесём угодные дары Родившемуся Господу.





К тем же, кто ещё в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте своё сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Прославим же Господа и Спасителя за Его неизреченную милость и любовь к роду человеческому.

Поздравляя всех с праздником Рождества, желаю вам, мои дорогие, крепости сил и неоскудевающей радости о Родившемся Спасителе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 2). Аминь.





Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово

2025 / 2026 г.

Москва







