Митрополит Корнилий поздравил с Рождеством прихожан храма в Матигорах

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 января совершил Божественную литургию в Никольском приделе храма Воскресения Христова в Матигорах.

Архипастырю сослужили архангельские клирики и духовенство Холмогорского благочиния, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

За богослужением молилась председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, предстоя за Божественной литургией, мы с вами слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Марка, в котором Господь наш Иисус Христос изрек притчу. Сия притча была сказана Спасителем незадолго до Его Крестных страданий. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Виноградник — это народ Божий, а ограда — это заповеди Божии. Избранный Богом народ жил среди жестокого языческого мира, поэтому нужны были заповеди Божии, ибо обращение людей с Господом было как обращение детей со своим отцом. Дети не всегда слушают своих родителей, и результаты непослушания, как мы знаем, всегда печальны. Ребенок, особенно уже подрастающий, может настаивать на своём, проявлять собственную волю, и это тоже заканчивается печально. Человек может прожить 70 или 80 лет, по слову псалмопевца Давида, а непослушанием родителям он сокращает свою жизнь.

Так и народ Божий был огражден заповедями Божиими. Вернемся к притче. Хозяин послал в свое время к виноградарям слугу, чтобы принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем. Хозяин снова послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал: и того убили; и многих других то били, то убивали. О каких посланниках идет речь? Посланники эти — святые пророки, которые предостерегали народ от больших грехопадений. Народ слушал пророков? Откроем Священное Писание Ветхого Завета и увидим, что все пророки, за исключением пророка Илии, которого Господь взял на небо живым, были умерщвлены мученическими смертями. Кого-то побили камнями, кого-то перепилили деревянной пилой, кого-то убили между алтарем и жертвенником, а Иоанну Крестителю отсекли главу. Так поступали с посланными Господом Богом пророками. Далее в причте говорится, что хозяин имея еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего».

Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше». Схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Здесь Господь говорит о Себе. Послал Бог Сына Своего Единородного, чтобы Он призвал род человеческий к покаянию и ввел в Царство Небесное. Что же с ним сделали? Вывели вон из Иерусалима и распяли Его. После этой притчи Господь задал вопрос слушавшим Его фарисеями и старцам, книжникам. Что же сделает хозяин виноградника? Ответ таков: «Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим». Фарисеи и книжники поняли, что притча сказана о них, и возжелали схватить Господа, но побоялись народа и, оставив Его, отошли. Они дождались возможности и в одну из ночей схватили Его и предали на распятие. О чем же говорит эта притча? Она говорит не только об иудейском народе. Она описывает то, что повторялось несколько раз в мировой истории. Некогда была славная Византийская империя, христианская цивилизация. А что же было дальше? Народ отвернулся от Господа. Что же было? Повторилось то, что было в истории иудейского народа. Исполнились в точности пророчества Христа Спасителя — император Тит разрушил Иерусалим, и камня на камне от него не осталось.

Так произошло и с Византией, и сегодня мы не видим на карте славного града Константинополя и Византии. Так было и с русским народом. Наши православные предки жили в глубоком союзе с Господом Богом и Пречистой Богоматерью, и девятьсот лет непоколебимо стояло государство Российское. Державный корабль начали раскачивать, и что мы видели в течение семидесяти лет на святых местах? Мерзость запустения. Сейчас мы живем в то время, когда Господь по пророчеству святых наших русских угодников Божиих дал нам расцвет Православия, и мы увидели как бы второе Крещение Руси. Будем дорожить тем, что дает нам Господь. В сегодняшний день мы с вами с горячей молитвой обратимся ко Господу Богу, чтобы Господь молитвами Пречистой Богоматери и святых наших угодников Божиих хранил Церковь нашу Православную, Отечество Российское и народ Божий.

В сегодняшний день Святая Церковь совершает память святого первомученика архидиакона Стефана, который был человеком святой жизни и нес поистине равноангельское служение. Он был оклеветан и предан синедриону, где говорил о Господе и Спасителе нашем Распятом и Воскресшем. Лицо его светилось, как у ангела. Такой святости не выдержали в синедрионе, осудили его на смерть, он был побит камнями. Его вывели из Иерусалима, и между святым градом и горой Елеонской он предал свою чистую душу в руце Божии. Что же он говорил в последние минуты своей жизни? Он молил Господа о прощении тех, кто его убивал. Он просил Господа простить их, ибо не ведают, что творят. Мы с вами, возлюбленные во Христе, должны так жить — молиться за тех, кто нас ненавидит, благословлять тех, кто клянет нас.

Наверное, это самый трудный подвиг христианина — молиться за своих врагов. Некий человек пришел к старцу на Исповедь и стал говорить ему о том, что есть люди, которых он ненавидит. Старец увещевал его в течение часа, но ничего не мог поделать. Он предложил ему некоторое время не причащаться Святых Христовых Таин, и святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова: «Если у тебя, христианин, есть хотя бы один враг, не дерзай приступать к Чаше Христовой». Старец предложил этому человеку, чтобы он в течение года в храме Божием подавал на поминовение записки с именами этих людей, которых он не любил, чтобы за этих людей вынимали частицы из просфоры. Через год этот человек пришел к старцу и рассказал, что он всё исполнил, как благословили, и совершилось чудо. Эти люди, бывшие недруги, примирились с этим человеком, и они стали друзьями. Так церковная молитва меняет людей.

Сегодня мы с вами должны обратить ко Господу Богу нашему молитвы не только за ближних и домашних, но и за тех, кто творит нам напасти, по примеру святого первомученика архидиакона Стефана, который был первым умучен за Христа Спасителя, и до последней капли крови и до последнего издыхания свидетельствовал о правде Божией. В святые рождественские дни призываю на всех вас, дорогие мои, Божие благословение, чтобы Господь вас хранил в добром здравии, даровал нам тишину в душе и в сердце, вселил в нас Свою благодать и любовь к Богу и ближним нашим. В эти святые спасительные дни будем больше думать о Христе Родившемся, Который пришел в этот мир ради нас и ради нашего спасения. Пусть Его милость и благодать утверждают и укрепляют всех нас на нашем жизненном пути во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Рождества Христова поздравляю всех вас, дорогие мои!



