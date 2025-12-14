Великая вечерня в честь Рождества в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил великую вечерню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой.

По окончании богослужения митрополита Корнилия от имени духовенства и мирян Архангельской епархии с праздником Рождества Христова поздравил ключарь кафедрального собора священник Константин Порохин.

Глава митрополии поблагодарил отца Константина и обратился к участникам богослужения со словом назидания. Полный текст проповеди приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», — такие слова сегодня торжественно и радостно воспевает вся полнота Русской Православной Церкви, и мы с вами по зову наших верующих сердец собрались на под своды кафедрального соборного храма в честь Архистратига Божия Михаила для того, чтобы вознести горячие молитвы и прославить Новорожденного Богомладенца Христа.

Когда в скромной пещере неподалеку от маленького городка на окраине Римской империи родился необычный Младенец, ангел возвестил пастухам, что Он — Спаситель мира. «Возвещаю вам великую радость», — сказал посланник Божий. И радость эта «будет всем людям».

«Ангелы поют, архангелы воспевают, херувимы взывают, серафимы славословят, все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах, — восклицает святитель Иоанн Златоуст. — Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд приняв поющих ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив Солнце правды».

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, праздник Рождества Христова — это праздник чуда, и недаром в этот праздник мы слышим великий прокимен: «Кто есть Бог наш, как Тот, Кто творит чудеса!». «Действительно, Бог творит чудеса, — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. — Чудо совершилось при рождении в Вифлеемской пещере, и вся жизнь Господа была чудом. Можно сказать, что это чудо продолжается в жизни Церкви. А что же несет в себе это чудо? Оно несет в себе победу Божественного начала над человеческим грехом».

За Божественной литургией в рождественскую ночь мы слышали повествование апостола и евангелиста Матфея о том, как три волхва из далекой восточной страны, ведомые звездой, пришли в Вифлеем и поклонились Господу. Бедные и богатые, знатные и простолюдины — все были преисполнены радостью о Рождестве Христовом. Для чего пришел Христос на землю? Для того, чтобы Своею пречистою кровию избавить род человеческий от греха, страсти и порока. Волхвы принесли Богомладенцу ладан, злато и смирну. Что же мы с вами сегодня можем принести Господу в день Его славного Рождества? Прежде всего, нашу веру, веру в то, что Господь не оставит всех нас, уповающих на Него. Принесем Ему нашу надежду на то, что Господь простит нам наши согрешения, но не по нашим заслугам и достоинству, а по Своему неизреченному человеколюбию. Принесем нашу искреннюю любовь, которую заповедовал Господь в Евангелии, говоря такие слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».

Предстоящие святочные дни, возлюбленные, пусть каждый из нас проведет в чистоте и горячей молитве Господу Богу о Церкви Христовой, о всем мире, о Богохранимом Отечестве нашем и о всех ближних и дальних. Поспешим разделить радость праздника с теми, кто по разным причинам не может прийти в храм и поучаствовать в богослужениях, посетим нуждающихся, уделим внимание своим домашним, друзьям и соработникам, чтобы они, по слову Христа Спасителя, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного.

Пусть благословение Родившегося Богомладенца Христа помогает нам переносить все трудности и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути, и вифлеемский свет Родившегося в мир Христа Спасителя да воссияет в наших душах и сердцах и озарит наш жизненный путь во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Рождества Христова поздравляю всех вас, дорогие мои!

***

За великой вечерней митрополит Корнилий наградил благословенной архиерейской грамотой шеф-редактора регионального филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Марию Воробёву за многолетнее доброе соработничество с пресс-службой Архангельской епархии и освещение церковной жизни в региональных средствах массовой информации.