Северодвинский священник напутствовал дембелей к жизни на гражданке

    В Северодвинске торжественно проводили в запас военнослужащих 14-го призыва научно-производственной роты учебного центра подготовки младших специалистов объединенного учебного центра военно-морского флота России.

    В торжественном построении принял участие священник Олег Згама, замглавы епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами. На мероприятии вручили грамоты и благодарности особо отличившимся военнослужащим.

    На смену уходящим в запас матросам в расположение учебного центра ВМФ прибыли 70 новобранцев. Они приступят к службе на Севмаше после того, как пройдут курс общевойсковой подготовки и примут присягу. Военнослужащие будут работать в стапельных и механических цехах, где проходили практику во время учебы. 

У всех новобранцев — среднее специальное или профильное высшее кораблестроительное образование. Они окончили базовые учебные заведения Севмаша – Техникум судостроения и машиностроения и филиала САФУ в Северодвинске. Основные профессии, по которым будут работать военнослужащие – слесари-монтажники, сборщики корпусов металлических судов, фрезеровщики и токари, а также техники-конструкторы в проектно-конструкторском бюро «Севмаш», отметили в пресс-службе оборонного предприятия. 


18 декабрь 09:11 | : Будни / Верую

