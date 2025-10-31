Уроки мужества по православному проводят в Северодвинске

Воспитанники воскресной школы северодвинского Никольского храма побывали на «уроке мужества», который провел в благотворительном фонде «Победа за нами» военнослужащий по имени Юрий, участник специальной военной операции.

«Юрий Викторович с искренностью и достоинством поделился с ребятами своим боевым опытом: рассказал о сложных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться на передовой, об ответственности и силе духа, которая помогает преодолевать испытания», — говорится на странице школы в соцсети.

Военнослужащий продемонстрировал элементы военной экипировки, подробно показал содержимое армейской аптечки и даже провел мастер-класс по наложению жгута.

«Ребята с интересом примеряли бронежилет и каску, а затем вместе с героем обсудили, насколько тяжело передвигаться, бегать и ползать в полном боевом снаряжении», — рассказали в воскресной школе. Также там отметили, что одним из трогательных моментов встречи стала история о «зайчике на бронежилете» — символе детской поддержки, который многие военнослужащие носят на своей экипировке как напоминание о доме, о тепле, о тех, кто ждет их возвращения.

Юрий Викторович с благодарностью рассказал, как важны для бойцов письма и открытки от школьников. В ответ ребята пообещали активно сотрудничать с центром «Победа за нами», помогать военнослужащим и их семьям, не оставаться равнодушными к судьбам защитников Отечества.

С ребятами на «уроке мужества» побывал секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов. Поблагодарив Юрия Викторовича за теплую встречу, он отметил, что настоящая победа совершается не только на поле боя, но прежде всего в душе человека. «Преодоление собственных страстей, слабостей и грехов — это и есть подлинное мужество. Именно в такой внутренней борьбе формируется стальной характер, способный выстоять перед любыми испытаниями», — сказал отец Антоний.

Священник благословил Юрия Викторовича образом святого благоверного князя Александра Невского и подарил ему книгу праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».