Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

Сегодня Управляющие компании все частные. 

  Целью их деятельности являются не комфортное проживание собственников жилья в своих жилищах, а коммерческая прибыль.

 Основной задачей своей работы они делают снижение затрат на содержание жилья и увеличение расходов на оплату  собственников, поэтому и живут хорошо, особенно управляющий персонал (сегодня размер заработной платы директора Управляющей компании  достигает  200 000 рублей,  и никто её не регламентирует ).

 Давайте это разберём на конкретном примере..

 Я проживаю в доме по адресу Папанина дом 28 корпус 2, это на Варавино, в «студенческом городке».

Дом построил Лесотехнический колледж ещё в 1998 году и многие годы его обслуживал.  Основной проблемой этого дома всегда были две проблемы - отвратительный запах в подъезде (как будто все крысы микрорайона пришли сюда позавтракать и немедленно сдохли), а другой - неимоверный холод в квартирах.

 Сегодня этим домом руководит  управляющая компания - «Деком - 1», директор или учредитель, я не разобрался - Деснёв Олег Анатольевич...

 Мне удалось с ним побеседовать, и он произвёл на меня впечатления  человека, который готов выдвинуть  свою кандидатуру на пост Губернатора - грамотная и политически насыщенная речь, где он решает и знает как решить все проблемы не только отдельно стоящего дома,  но и всей Архангельской области.

Уверен, он сможет их решить, если захочет. Я про дом, насчёт губернии не знаю, но если решит проблему с домом, то я готов голосовать за него как  за будущего губернатора, не вопрос. 

Вернёмся к проблемам дома ..

 Дом находится в хорошем техническом состоянии, всего-то 36 лет отроду, да и построен добротно.

Одна проблема - на системе отопления сэкономили, советская власть тогда заканчивалась, и к власти пришли «коварные буржуины». 

Наверняка ещё  «наварились»  на этом.

 Система отопления в данном доме вообще не выдерживает никакой критики, батареи с низкой отдачей тепла , без возможности стравить воздух. Подача тепла начинается с верхних этажей. Наверху тепло,  а на нижних этажах в квартирах можно куриные окорочка замораживать в промышленных размерах.

Без сомнения её надо переделывать, скорее всего, на деньги капремонта,  но так жить больше нельзя!

 Но есть ли заинтересованность Управляющей компании в этом? 

 Думаю, эта заинтересованность приближается к 0, но это мой субъективный взгляд.

 Станет ли делать такие «реверансы» в сторону собственников жилья  Управляющая компания «Деком - 1»?

 Побойтесь Бога, НЕТ, конечно, даже под страхом «расстрела» директора в подвале сего дома.

  Но давайте выслушаем все стороны…

  Из беседы с Директором:

 - Олег Анатольевич, почему холодно в квартирах, почему уровень температуры не соответствует нормам?  Люди мёрзнут, болеют...

 О.А. -  Мы не отвечаем за это, за это несёт  ответственность ТГК-2.

 - Это понятно, собственники жилья платят за тепло и горячую воду  ТГК-2, но Управляющая компания несёт ответственность за комфортную среду в доме - тепло, горячая и холодная вода, канализация , электроэнергия. 

 О.А. - Да, несёт ответственность не только «моральную» но и экономическую.

 - Что происходит в доме и почему такой зверский холод в квартирах?

 О.А. - Это «косяки» ТГК-2 , они не обеспечивают  теплоноситель должной температурой, все вопросы к ним, у нас есть все документы, что тепло подаётся ниже установленной нормы.

  - А  что делать жильцам домов, которые не получают должного уровня тепла в своих квартирах? Можете ли Вы как-то повлиять на эту проблему?

  О.А. - Мы делаем всё возможное, но наше влияние ограниченно, во всём виновато ТГК-2, они могут расширить сопло подачи    теплоносителя в дом, но не делают этого. В результате народ мёрзнет.

 - А почему?  

 О.А. - Деньги экономят на домах, если подавать в соответствии с нормами, это им будет стоить дороже, подогрев теплоносителя изначально.

 - Олег Анатольевич, управляющая компания «Деком-1», которую Вы возглавляете, почему не заставляет ТГК-2 вести свою  деятельность должным образом, обеспечивать теплом жильцов, ведь в этом Ваша прямая обязанность? 

 О.А. - Мы информируем о несоответствии нормам ТГК-2, но они на это не реагируют, вернее, очень слабо.

 - Понятно, Олег Анатольевич. Я правильно понял, что «спасение утопающих дело рук самих утопающих» , это так ? 

 О.А.- Я не стану комментировать этот «афоризм»...

 Вернёмся к нашей проблеме - что делать жильцам дома, если в квартирах холодно, и уровень температуры не соответствует нормам?

Решение этой проблемы есть и оно очень простое, главное не паниковать, а делать всё грамотно  - тогда результат обязательно будет.

 Понятно, что ругаться с «Управляшками» и другими поставщиками услуг не стоит, будьте спокойны и уравновешены, ведь Вы правы и законы на Вашей стороне, главное, его правильно применить и тогда успех придёт.

 Жильцы дома могут написать коллективное обращение в Управляющею компанию о том, чтобы в доме были установлены «счётчики тепла».

 Управляющая компания обязана в установленные законом сроки установить такие счётчики  в каждую квартиру и за свой счёт.

 Если этого не произошло, жильцы дома могут обратиться в Жилинспекцию с жалобой на Управляющую компанию, тогда она будет обязана установить такие счётчики, заплатив штраф.

 Обратимся к законам.

 Жильцы многоэтажек, как и любые другие потребители, не должны платить за те услуги, которые они не получили. Действующие правила оказания коммунальных услуг (от 6 мая 2011 г. № 354) устанавливают чёткие временные рамки предоставления услуги центрального отопления:

- со дня, когда среднесуточная температура воздуха стабильно установилась на отметке ниже + 8 °C – в течение 5-ти суток подряд,

- и до дня, когда среднесуточная температура воздуха стала превышать + 8°C – также в течение 5-ти суток подряд.

Нарушение нормативного срока пуска отопления даёт жильцам законное право требовать снижения платы пропорционально периоду задержки. Перерасчёт платы за теплоснабжение положен в двух случаях:

А) В доме не установлен общедомовой счётчик тепла,

Б) Общедомовой счётчик есть, но квартира не оборудована индивидуальным счётчиком тепла.

 Для проведения перерасчёта нужно официально зафиксировать отсутствие отопления в квартире на момент начала отопительного сезона: подать заявку в управляющую компанию о составлении соответствующего акта.

Бывает и так: горячую воду в батареи вроде бы и пустили, но в квартире теплее от этого не стало. Платить жильцы обязаны только за качественную услугу теплоснабжения. А таковой она признается, если соответствует следующим нормативам:

 Обеспечивается должная температура воздуха в жилом помещении:

- не менее +18°C (допустимо повышать до + 22°C, а в ночное время возможно снижение максимум до +15°C)

- в угловой комнате (где как минимум две стены являются наружными стенами дома) температура при отоплении должна быть не менее +20°C (допустимо повышать до +24°C, в ночное время допустимо снижать не более чем до +17°C),

- если наружная температура воздуха пять дней держится ниже отметки -31°C, указанные выше нормативы обогрева помещений увеличиваются на 2 градуса.

В дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) снижение установленных нормативов тепла запрещено.

- суммарно в течение месяца – не более 24 часов,

- разовое отключение отопления – не более чем на 16 часов подряд (если температура в жилом помещении не ниже +12°C), 8 часов подряд (если температура в квартире от +10 °C до +12 °C), 4 часа подряд (если температура в квартире от +8 °C до +10 °C).

 Но и это не единственный способ заставить Управляющую компанию навести порядок с отоплением дома.

 Можно пойти и по другому пути. 

 Договориться с соседями, такими же пострадавшими от недостатка тепла (особенно, если Управляющая компания не установила счётчики общедомового тепла и индивидуального в квартирах. На мой взгляд  - это даже хорошо, просто замечательно, т.к. у «управляйки» не будет доказательной базы своей версии событий).

 Вы понимаете, о чём я написал? 

 Надо составлять акт об отсутствии тепла по  норме, подписанный двумя свидетелями  (никто не говорит, что это не может быть одни и те же на три квартиры, т.е. друг у друга) на каждый день,  и отправить копии в Управляющую компанию (можно и в жилищную инспекцию и электронной почтой). 

Вот и всё, товарищи, когда УК или ТГК-2 останутся без денег (кто их разберёт), они сразу решат все вопросы по теплу...

 Главное найти инициативного человека, соорганизоваться - и вы победите!

 Что касается системы отопления в данном конкретном доме, то здесь необходимо жильцам скоординировать свои действия - договориться с соседями и при отсутствии тепла подготавливать акты, возможно, в «промышленных» масштабах, и отправлять их в нужные инстанции. А зная ситуацию с батареями отопления, которые абсолютно не способны обогреть жильцов, будете не обязаны платить за отопление.

Уверен, что «Деком-1» сделает всё возможное, чтобы тепло было в доме.

А на будущее, что касается дома  по адресу  Папанина  дом 28 корпус 2, инициировать за счёт капремонта замену всех батарей в доме в будущем отопительном сезоне.  

 Тогда и тепло будет в доме, в каждом доме...

Михаил Скоморохов

15 ноябрь 10:07 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20