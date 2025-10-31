Многая лета Станулевичу!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в епархиальном управлении встретился с главой регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем.



Глава митрополии поздравил Владимира Игоревича с 60-летием и наградил его епархиальной медалью Архангела Божия Михаила первой степени.



Ниже приводим текст поздравительного адреса.



Уважаемый Владимир Игоревич!



Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.



Вы посвятили свою жизнь развитию культуры Русского Севера, и много лет самоотверженно трудитесь на благо града Архангельска и всего нашего региона.



Вашим тщанием и заботой многие памятники старины и святыни северной земли обретают новый достойный облик, открывая духовные смыслы для современников и будущих поколений.



В сей радостный день желаю Вам помощи Божией в благородных трудах на благо Отечества, благословенных успехов в общественном служении. Милосердный Господь мира да благословит Вас миром, здравием и благоденствием.





Многая и благая лета!



