Многая лета Станулевичу!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в епархиальном управлении встретился с главой регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем. 


 Глава митрополии поздравил Владимира Игоревича с 60-летием и наградил его епархиальной медалью Архангела Божия Михаила первой степени. 

 Ниже приводим текст поздравительного адреса. 

 Уважаемый Владимир Игоревич! 

 Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. 

 Вы посвятили свою жизнь развитию культуры Русского Севера, и много лет самоотверженно трудитесь на благо града Архангельска и всего нашего региона. 

 Вашим тщанием и заботой многие памятники старины и святыни северной земли обретают новый достойный облик, открывая духовные смыслы для современников и будущих поколений. 

 В сей радостный день желаю Вам помощи Божией в благородных трудах на благо Отечества, благословенных успехов в общественном служении. Милосердный Господь мира да благословит Вас миром, здравием и благоденствием. 

 
Многая и благая лета!


15 декабрь 14:23 | : Будни / Верую

