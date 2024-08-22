Креста на них нет! Дорога к главному храму Поморья погрузилась во мрак

В Народный фронт продолжают поступать звонки архангелогородцев с жалобами на отсутствие уличного освещения в самых разных частях столицы региона.



Центр города – не исключение, света нет даже в популярных и многолюдных местах. Это подтверждает и видео от одного из подписчиков, который снял тротуар на площади Профсоюзов, идущий вдоль Михаило-Архангельского кафедрального собора.



У главного храма областного центра темно, хоть глаз выколи! Столбы наружного освещения есть, но света нет. Вместе с тем, пешеходная зона у собора уже давно оставляет желать лучшего: расколотая брусчатка, волнистый асфальт, лужи, провалы и холмы.



В сумерках люди пробираются здесь наощупь. Пешеходы, велосипедисты, паломники, туристы и прихожане, идущие с вечерней службы в храме, рискуют, не дай Бог, упасть и получить травму.



Фронтовики обратились в администрацию Архангельска. Они требуют обеспечить освещение пешеходной дороги у собора. Тут передвигаются тысячи горожан, ведь площадь Профсоюзов уже почти год, как закрыта на реконструкцию.