Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Креста на них нет! Дорога к главному храму Поморья погрузилась во мрак

В Народный фронт продолжают поступать звонки архангелогородцев с жалобами на отсутствие уличного освещения в самых разных частях столицы региона.

 Центр города – не исключение, света нет даже в популярных и многолюдных местах. Это подтверждает и видео от одного из подписчиков, который снял тротуар на площади Профсоюзов, идущий вдоль Михаило-Архангельского кафедрального собора.

 У главного храма областного центра темно, хоть глаз выколи! Столбы наружного освещения есть, но света нет. Вместе с тем, пешеходная зона у собора уже давно оставляет желать лучшего: расколотая брусчатка, волнистый асфальт, лужи, провалы и холмы.

 В сумерках люди пробираются здесь наощупь. Пешеходы, велосипедисты, паломники, туристы и прихожане, идущие с вечерней службы в храме, рискуют, не дай Бог, упасть и получить травму.

 Фронтовики обратились в администрацию Архангельска. Они требуют обеспечить освещение пешеходной дороги у собора. Тут передвигаются тысячи горожан, ведь площадь Профсоюзов уже почти год, как закрыта на реконструкцию.

11 октябрь 10:50 | : Скандалы

Главные новости


Когда появилась Архангельская область? Новые сомнения Михаила
Билет на Новую Землю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (142)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20