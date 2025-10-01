«Я не разваливал СССР». И другие откровения Юрия Барашкова

Мне крупно повело. Напротив сидит настоящая архангельская легенда – политик, учёный, архитектор, педагог, краевед… и с недавних пор - парижанин. Догадались, что это Юрий Барашков? Ну, ещё бы…

За свою долгую (87 лет) и бурную (во всех смыслах) жизнь Юрий Анатольевич дал столько интервью, что и подсчитать не берётся. Всё о себе рассказал и не по одному разу. Поэтому ещё на берегу договариваемся – буду его спрашивать о том, что лично мне интересно. Собеседник соглашается… он вообще покладист в таких вопросах.

Начинаю с традиционного – самое первое яркое впечатление детства, то, с чего начинался Юра Барашков как личность.

Ну, и о чём мог рассказать человек, рождённый в 1938 году? Правильно…

…голодным летом 42-го мама послала четырёхлетнего Юру в магазин за хлебом. И на обратном пути его соблазнила коврижкой взрослая женщина, обманом выудив и хлеб, и карточки. Представляете, каково ему, пустому, было возвращаться домой к матери-медработнику среднего звена, в одиночку тянувшей трёх детей (отец как раз умер в тот год), в смысле горя военные дети взрослеют быстро. Как семья выживала потом, отдельная история. Совсем невеселая, почти бытовой триллер.

- Проклинали в душе воровку?

- Тогда да. Но, повзрослев, задумался – никто же не знает, в каком положении она была сама. Может быть, это был акт последнего отчаяния, за которым – хоть в петлю.

При этом бывший военный ребёнок Юра с подозрением относится к пафосу организации «Дети, опалённые войной», считает, что его детство, при всех составляющих, было счастливым и никак не поводом для иждивенчества. Он вообще против привилегий.

Перехожу к интересному для меня самого.

- Вы – шестидесятник?

- Конечно. И по возрасту, и по убеждениям.

- Помнится, несколько лет назад вы предлагали главе города Дмитрию Мореву поставить в городе памятник Хрущёву как руководителю государства, давшему толчок к развитию Архангельска. Я тогда со страниц «Руснорда» возразил вам, посчитав, что Никита Сергеевич, скорее, подставил Архангельск под ответный ядерный удар от вероятного противника.

- В какой-то степени – да. Но… доклады на ХХ и ХХII съездах покончили с культом личности его предшественника, вывели страну из морока вечного страха. После его визита сюда, вышло постановление о развитие Архангельска, в АЛТИ появился строительный факультет, первый стройтрест. Да, пятиэтажки, но тогда это был единственный выход, они до сих пор и во Франции стоят. А поддержка Кубы, первый ощутимый щелчок по наглому американскому носу, а потом период сотрудничества с Кеннеди. Нет, безусловно заслуживает.

- Немного ли памятников на небольшой размерами город? Там где-то Сталин на задворках в очереди стоит, кудесники и прочая растут как грибы.

- А это я считаю мусором с претензией, в городе царит хаос малых форм низкой художественной ценности. Мы этим подчёркиваем свою дремучую провинциальность. Вот Хрущев был бы уместен.

- Кстати, вы хорошо помните тот его визит сюда в 1962-м?

- Никак не помню. Потому что как раз служил в армии, в ГСВГ, танковая часть стояла под Дрезденом. И Никиту Сергеевича живьём видел там, меня как раз перевели служить в политотдел части. Он мне понравился, открыто общался, весёлые истории рассказывал, шутил про самого себя. Кукуруза… что кукуруза? Её на севере не сеяли, это средняя полоса пострадал.

Тут мой визави опять прошёлся по «современным арт-объектам», видимо, наболевшее. Особенно от него досталось «Женщине с иконой и чахоточным ребёнком», как худшему примеру современного кича, по мнению Барашкова этот образ никак не вяжется с военным севером. Ну, и «Повешенный юнга» положительных эмоций не вызывает. Вот когда нужна политическая воля…

- В смысле?!

- Очистить город. Мэр Морев, при прочих положительных составляющих, слишком мягкий. Я был бы жёстче.

Вот это да, думаю, архитектор жёстче сотрудника спецслужб… или всё дело в личностях?

- Неужели взвалили бы на себя такую ношу?

- А я пытался, участвовал в конкурсе, где победил Годзиш как ставленник Орлова. У меня была своя программа развития. А еще я поразил комиссию отсутствием какой-либо собственности – ни квартиры, ни машины, ни дачи… меня даже «святым» назвали (заразительно смеётся).

- Но вы же…

- Да, я не финансист, что предполагает эта должность. Но и Морев работал по другому ведомству. Глава города должен собрать вокруг себя команду специалистов в разных областях, единомышленников, и с ними работать. На роль лидера я подхожу. Должна быть идея, и она у меня есть

- То есть, вы и сейчас готовы возглавить город?

- Роль личности в истории никто не отменял.

Говорит это с улыбкой, а ты сиди и гадай, самоирония это или полный серьёз?

Всё-таки хочу вернуться к его народному депутатству.

- Да, это было время… предвыборная кампания шла на износ, при том, что я был несистемный кандидат, за мной ни власти, ни денег.

- Но член КПСС?

- Конечно, ещё с армии.

- По каким соображениям вступали? В армии тех лет, в основном, по конъюнктурным, прослойка использовала этот шанс с прицелом на будущую карьеру.

- Я шёл по убеждениям, верил в социализм и в построение коммунизма. Да, недолюбливал Сталина, но до сих пор разделяю ленинские принципы построения справедливого общества. Никогда не боялся идти на конфликт из-за убеждений. Например, открыто критиковал установку памятника Ленину в центре города вместо фонтана. Я уже был дипломированным архитектором и имел профессиональное видение. За это меня вызывали «на разговор» в самые высокие кабинеты.

- Тогда, насколько я помню, депутаты даже союзного уровня не получали зарплат.

- Точно так. Нам оплачивали проезд в любой город СССР, гостиницу, если поездка связана с депутатскими делами, такие же суточные, как у всех. Тогда в аэропорту и на вокзале были депутатские комнаты, что сейчас бизнес-класс, я и их критиковал. В принципе против привилегий любых форм, всегда стоял в очередях.

- В чём была ваша главная идея?

- Я шёл поддержать Ельцина, был сторонником демократизации. Но я не хотел менять всю систему.

- А вы в курсе, что кое-кто обвиняет вас и других тогдашних нардепов в развале Советского Союза?

- Торжественно заявляю – я был против распада СССР и до сих пор считаю декларацию, подписанную в Беловежской пуще, актом предательства. Увы, нашей депутатской воли было недостаточно, а историю не повернуть вспять.

Тут я понимаю, что на многие вещи мы с собеседником смотрим по-разному… но от этого становится ещё интересней.

- Что вы ставите себе в заслугу в Верховном Совете? Вам многие пеняют протест против строительства АЭС.

- И правильно пеняют, я давно признал эту свою ошибку как удар по сегодняшней экономике области. Но оправдывает то, что тогда только-только случился Чернобыль, народ трясло от страха перед «мирным атомом». Из заслуг – Архангельскую область приравняли к районам Крайнего Севера, в этом есть и моя скромная лепта. А ещё поучаствовал в том, что Северодвинск стал открытым городом.

- Кто-то ругает вас и за это…

- Всем не угодишь, нечего и пытаться.

Приблизились вплотную к нулевым.

- Ваш второй опыт депутатства – Архангельское областное Собрание. Рангом пониже.

- Зато уже платили зарплату. Приличную по тем временам. Я был освобожденным депутатом, возглавлял комитет по этике. Я всё время работал преподавателем, знаете, какие у них были зарплаты, да и сейчас не особо разгуляешься.

- Как сподобились?

- Ко мне обратились из партии «Родина»…

- «Родина»?! Фииии…

- Тогда за ней ещё не было негативного шлейфа национализма. А когда он появился, то её так быстро переформировали в «Справедливую Россию», что я даже не заметил. Выборы были смешными по сравнению с моими первыми, но по области я поездил. Партия социалистической ориентации и патриотической направленности, как раз по мне. Так… четыре года быстро пролетели, я в том созыве был самым возрастным депутатом.

Вижу, что Юрий Анатольевич заскучал и рискнул добавить экшна.

- И вы с такими социалистическими настроениями переезжаете в насквозь капиталистическую Францию! Среди моих знакомы много тех, что вышли замуж за французов. А вот женились на француженках – Высоцкий, мой отчим Роман Сеф, вы - третий. Причём для первых двух они были не роскошью, а средством передвижения.,, ещё советская шутка. В чём ваша мотивация?

И тут мой собеседник молодеет на глазах, передо мной уже не умудрённый жизнью архитектор и политик, но влюблённый юноша.

- Это история любви. Я у моей Элен был гидом во время визита в Архангельск. Она у меня писательница с русскими корнями, дочь белоэмигранта, пошедшего известный скорбный путь из Крыма до Парижа через Стамбул и Софию. Она для меня открыла мир в прямом смысле слова – провезла по многим странам, у меня самого на такое никогда бы не хватило ни смелости, ни денег.

- Ну, а вы в Париже…

- …без неё я там никто. До сих пор не знаю французского, могу лёгко потеряться. Она не бедный человек, много издавалась, имеет загородный дом.

Я представлял молодую наивную француженку, влюбившуюся в многоопытного русского мужика с Севера, и с удивлением узнаю, что у них разница в возрасте всего10 лет. Рука не поднимается назвать их позднюю любовь последним шансом для двоих… это что-то свыше.

- Элен разделяет ваши политические взгляды?

- Она давняя поклонница Че Гевары и участница известных парижских волнений… этим всё сказано. Связь со мной – это не что-то новое для неё, это продолжение жизни.

- Ваши взгляды на сегодня?

- Я оптимист и патриот, всегда стою за Россию, поддерживаю Путина и СВО.

Надеюсь, это интервью не прочтут во Франции в эмигрантских кругах… а то не избежать Юрию Анатольевичу обструкции (мысли автора).

- Вы - частый гость в Архангельске…

- Не реже одного раза в год, а то и чаще. Элен сама чувствует, когда мне надо «проветрится» и подталкивает. Сейчас приходится летать через Стамбул, а это очень недешёвое удовольствие, язык не поворачивается назвать цену на билет в оба конца.

- Как меняется город и в какую сторону? А то много тех, кто стонет о «потере лица», кому-то не нравятся новостройки…

- Пусть эти люди займутся собой. Пора понять, что деревянный Архангельск кончился и не вернётся. Сейчас это прекрасный город, в котором всё есть, не хуже, чем в Европе. А каким красавцем стал аэропорт после капитального ремонта! Везде и всегда есть свои записные нытики.

- Вы сейчас приехали…

…из-за своей монографии «Генетический код деревянных городов Русского Севера», выставил её на Ломоносовский конкурс. Причём родной САФУ отказался её от себя выдвигать, столичный вуз рискнул. И я заранее знал, что ничего не получу из-за своего теперешнего места жительства. Но Элен, моя девочка, сказала – «надо».

- Что вас сейчас занимает?

- Веду дневник, который надеюсь издать как продолжение своей книги «Мне мама не велела».

- И что это будет?

- Это будет Гимн Любви.

Беседовал Леонид Черток



