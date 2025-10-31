Ночная литургия для молодежи прошла в Северодвинске

В храме Воскресения Христова на Яграх в Северодвинске совершили ночную Божественную литургию для молодежи.

«На клиросе пел молодежный хор, а в храме было радостно видеть новые лица, — сообщается на приходской странице в соцсети. — Благодарим всех, кто пришел, кто разделил молитву, поучаствовал в таинстве Евхаристии».

По окончании молитвы участники богослужения за чаем побеседовали с настоятелем протоиереем Валерием Суворовым.

«Пусть это станет нашим общим добрым начинанием. Будем встречаться и почаще, в поистине семейной обстановке», — говорится на храмовой странице ВКонтакте.