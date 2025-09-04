Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность

Губернатор соседней с нами области Георгий Филимонов на сегодняшний день, наверное, главный ньюсмейкер из разряда «нарочно не придумаешь в корпусе глав российских регионов. Борец с алкоголем и трудовыми мигрантами, поклонник Иосифа Виссарионыча и Лаврентия Палыча (их портреты висят на видном месте в рабочем кабинете), запретитель абортов и прочая, прочая, сделали его притчей во языцех со всеми прилагающимися.

Его боготворят, его ненавидят, над ним откровенно смеются. А он сидит себе в кресле первого лица губернии и поплёвывает. Ибо обличён двухсторонним доверием – его сюда прислал сам Президент, а позже избрал народ 62% голосов. Ну, как последняя цифра делается, мы знаем – до выборов допускаются конкуренты главного кандидата из разряда «оторви да брось».

Главная филимоновская затея – ограничить закупки алкоголя так, что дальше некуда, уже потерпела фиаско. Вот данные Росстата: в Вологодской области с января по сентябрь на душу населения показатель потребления чистого спирта вырос с 7,7 до 9,65 литра. При этом в соседних регионах, где ограничений нет, этот показатель снижается. Параллельно у Вологодчины падает доходность бюджета… ну это уж как у нас водится.

Росстат – это вам не какая-нибудь «Левада» (запрещена на территории РФ), с ним не поспоришь. Но Филимонов рискнул:

«Рекомендую не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики. Нужно разложить с 1 марта (не с 1 января), учесть наши меры стимулирования потребления алкоголя в общепите, поддержки МСП, развития туризма (не считать в кучу сколько выпили туристы и вологжане). И вот тогда картина показывает более чем убедительный эффект областных мер народосбережения».

И всё благодаря «мудрой» политики ЗОЖ, приверженцем которой позиционирует себя Филимонов. И откуда только этот перец взялся? А вот откуда…

Из местных, но не совсем. Родился в Томске в 1980-м, через год семья переехала в Череповец. То есть, горбачёвскую антиалкогольную кампанию он переживал в нежном возрасте, когда больше интересуют молоко и лимонад, про её ошибки только читал. Возьмём это на заметку.

Получил изрядное образование на факультете гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов («Лумумбарий») по специальности «международные отношения». Профессиональный политолог, докторскую защищал в Дипломатической академии МИД России, диссертация по теме «Роль „мягкой силы“ во внешней политике США». То есть, специалист по информационным войнам и политическому пиару с западным уклоном.

Годы на преподавательской работе с постепенным движением вверх. Где выстрелило? Как в авантюрных романах – батюшка будущего губернатора, заслуженный кикбоксёр, занимался единоборствами вместе с Сергеем Кириенко. Да-да, тем самым – главным по внутренней политике в Аппарате Президента. Плюньте мне в глаз, если это никак не сыграло, в России дружба по спорту самая крепкая и продуктивная (примеры известны).

Как из АП попадают в губернаторы? Пути два – или обзавестись высокими (в смысле положения) друзьями и покровителями, которые тебя пролоббируют президенту, или им же так надоесть, чтобы не знали, как избавиться. Какой вариант филимоновский, утверждать не берусь.

Практику политпиара он стал тестировать на населении Вологодчины почти сразу. Так, на Дне молодежи Филимонов вышел на сцену, зачитал рэп из трека «Sucker MC's» группы Run-D.M.C., после чего сделал «вертушку» (танцевальный элемент). На что молодёжь только пожала плечами, резонно посчитав, что подобные перфомансы для главы региона совсем не обязательны… его для другого выбирали.

С таким же непониманием значительная часть жителей региона относится к выставляемой напоказ филимоновской любви к одиозным политическим фигурам. Если со Сталиным более-менее понятно (хотя по данным ВЦИОМ этим он отсекает от себя минимум половину избирателей), то присутствие в его рабочем кабинете Мао Цзэдуна говорит об эксцентричности натуры первого лица и больше ни о чём. Того и гляди заставит воробьёв гонять… итак в его аппарате сотрудники отжимаются от пола в приказном порядке.

Однако всё вышеперечисленное относится к категории «чудаковатости» и не несёт в себе большого вреда обществу. Другое дело, запрет на аборты, как в государственных, так и в частных клиниках. Заставить насильственно рожать… что-то из арсенала позапрошлого века и попахивает религиозным мракобесием. И дело не только в нарушении этических норм, принятых в современном обществе. Подобная запретительная мера обязательно приведет к возрождению подпольных абортариев (для малоимущих) и всплеску медицинского туризма (для состоятельных). В первом случае – криминал, во втором – минус областному бюджету. Плюсов – ноль целых хрен десятых.

И, наконец, пресловутая борьба с алкоголизацией населения. С двойной моралью. По чьим интересам бьют ограничительные меры Филимонова? Проблема «двух часов в будние дни» коснётся далеко не всех. Интеллигентно пьющие люди (автор статьи входит в их число) давно заимели привычку заранее закупаться на все случаи жизни, как говорится, чтобы было «и за здравие, и за упокой». Плюс именно эта категория часто посещает рестораны, на которые филимоновские санкции не распространяются.

Соответственно, под удар попадают маргиналы и люмпены. Они же главные потребители палёного алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. И это уже не только криминал, но и смерть в самом прямом значении этого слова.

К слову, есть мнение, что за филимоновской борьбой с «зелёным змием» в открытой продаже стоят интересы рестораторов и владельцев супермаркетов, где алкоголь занимает пару отдельных полок. Ведь специализированные «Бристоль» и «Красное&Белое» бегут с Вологодчины куда подальше. Такие «презенты» прямым конкурентам за просто так не делаются.

И в целом, по последним данным экономика Вологодчины проседает ускоренными темпами. А это основной показатель эффективности работы губернатора… остальное бла-бла-бла.

Ну, а если посмотреть на «феномен Филимонова» глобально?

Григорий Филимонов – член и активный участник Изборского клуба, сообщества политологов и экспертов консервативной ориентации. Иногда радикально консервативной, ведь председателем там сам Проханов. Там же Дугин, Делягин, Прилепин, Охлобыстин, Стариков, прочие одиозы. Клуб держит на плаву то, что он за Путина. Ориентация – от красного до коричневого. Многие эксперты считают это объединение опаснее ортодоксальных большевиков, а также запрещённой партии почившего писателя Лимонова.

И Филимонов там – единственный представитель губернаторского корпуса, причём вступил туда гораздо раньше назначения на должность.

А посему вполне уместно допустить, что он – очередной эксперимент Старой площади (она это любит) по проверке российского народа на прочность, вынесет ли он подобное закручивание гаек на самом дорогом русскому сердцу и на спорных моментах. Власть иногда любит ради эксперимента отдавать какой-нибудь регион в управление оппозиции и, посмеиваясь, наблюдать, что из этого выйдет, а тут свой чудик, единороссовский. Говорят, соседи уже собирали подписи под челобитной президенту с просьбой убрать Филимонова… куда не жалко.

Но надежда есть. Главу Вологодчины всё чаще стали вызывать в Москву «на просушку». И здесь уже чья возьмёт – или принципиальность занятой позиции, или досидеть весь губернаторский срок и пойти куда-нибудь замминистром (на второй срок тут не стоит рассчитывать).

Зачем я это всё писал? Специально для жителей Архангельской области – кто-то ещё недоволен нашим Цыбульским?!

Леонид Черток