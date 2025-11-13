Вверх
Прокуратура заставит "Архангельскавтодор" провести капремонт двух мостов

Прокуратурой Холмогорского района проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой выявлены факты эксплуатации двух автомобильных мостов через реки Смердья и Кехта, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Ненадлежащее осуществление дорожной деятельности, несвоевременное проведение капитального ремонта автомобильных мостов нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе проживающих в близлежащих населенных пунктах Холмогорского муниципального округа, на безопасное дорожное движение, в связи с чем прокуратурой района в суд направлено два исковых заявления об обязании ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» провести капитальный ремонт указанных автомобильных мостов. 

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены, на государственное учреждение возложена обязанность капитально отремонтировать мосты в течение трех лет с момента вступления решения суда в законную силу.


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

