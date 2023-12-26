Пешеходам Вилегодского района грозит опасность из-за плохой освещенности

Прокуратурой Вилегодского района при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства в части содержания региональных автомобильных дорог общего пользования.

Так, ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» не обеспечено стационарное электрическое освещение на автобусных остановках и пешеходных переходах в 7 населенных пунктах Вилегодского района на участках автомобильных дорог «Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Гришинская» и «Павловск – Слобода – Красавино», находящихся в оперативном управлении учреждения.

Отсутствие на данных участках удовлетворительной организации дорожного движения создает опасность для жизни и здоровья неопределенного круга граждан, в том числе несовершеннолетних.

Решением Вилегодского районного суда по иску прокурора района на ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» возложена обязанность обеспечить надлежащее стационарное электрическое освещение на автобусных остановках и пешеходных переходах в 7 населенных пунктах Вилегодского района на участках указанных региональных автомобильных дорог общего пользования.

Судебное постановление в законную силу не вступило.

Вопрос исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле в прокуратуре района.