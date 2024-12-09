Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме большие проблемы с дорожным освещением

Прокуратурой Няндомского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож» в пределах населенных пунктов, деревень Бережная и Конда в Няндомском муниципальном округе, не оборудована достаточным стационарным электрическим освещением. Указанные обстоятельства не соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения, и создает опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

 В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» обеспечить надлежащее стационарное электрическое освещение в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле территориального прокурора.

 

04 март 11:25 | : Скандалы

Главные новости


Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Лихие и разные. Реплика в защиту 90-х

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (52)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20