В Няндоме большие проблемы с дорожным освещением

Прокуратурой Няндомского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож» в пределах населенных пунктов, деревень Бережная и Конда в Няндомском муниципальном округе, не оборудована достаточным стационарным электрическим освещением. Указанные обстоятельства не соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения, и создает опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» обеспечить надлежащее стационарное электрическое освещение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле территориального прокурора.