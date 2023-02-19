Прокуратура требует провести ремонт двух мостов в Холмогорском округе

По итогам прокурорской проверки соблюдения требований безопасности дорожного движения в Холмогорском муниципальном округе выявлены факты эксплуатации двух автомобильных мостов через реки Чуса и Угзеньга, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующем капитального ремонта.

Ненадлежащее осуществление дорожной деятельности выраженное в непроведении своевременного капитального ремонта автомобильных мостов нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе проживающих в близлежащих населенных пунктах округа на безопасное дорожное движение.

В этой связи прокурором в Холмогорский районный суд направлены заявления к ГКУ АО «Архангельскавтодор» об обязании провести ремонт указанных автомобильных мостов.

По результатам судебного рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены. Судебные решение вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле в прокуратуре района.