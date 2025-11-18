Вверх
Великовозрастный балбес из Архангельска рискует сесть надолго за хранение наркотиков

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» сотрудниками отдела по контролю за оборотом УМВД России по г. Архангельску совместно с коллегами из отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в одном из частных домов в округе Варавино-Фактория были обнаружены и изъяты наркосодержащие растения и их высушенные части.

Подозреваемый – 39-летний нигде не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина – хранил готовую «продукцию» в пакетах, стеклянных банках и коробке. Для выращивания растений злоумышленник переоборудовал подвал дома, смонтировав систему освещения и обогрева.

Согласно экспертизе, проведенной сотрудниками Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, изъятое признано частями наркосодержащих растений общим весом порядка 600 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Также решается вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

 

18 ноябрь 12:59 | : Скандалы

