В селе Яренск обнаружен ботаник с криминальным уклоном

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения МВД России по Ленскому району в квартире дома по улице Кишерской в селе Яренск обнаружили шкаф, оборудованный для выращивания наркосодержащих растений со смонтированной системой освещения и обогрева. Теплица, использующаяся для этих же целей, была расположена под окнами жилого дома. В комнате подозреваемого – нигде не работающего 49-летнего местного жителя – полицейские изъяли высушенные и измельченные части растений, а также различные приспособления для их выращивания.

В гараже мужчина хранил остатки растений и ингредиенты для приготовления субстанции, а также готовую «продукцию».

Согласно проведенной экспертизе, общий вес изъятых наркотических средств составил порядка 260 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного криминального деяния.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Также решается вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности за незаконное производство наркотических средств.



