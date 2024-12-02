В Няндоме полиция обнаружила домашнюю плантацию конопли

У подозреваемых обнаружено и изъято 19 кустов конопли, а также порядка 800 граммов запрещенных веществ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области, оперуполномоченными межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в совершении наркопреступления задержаны 33-летний и 28-летний жители Няндомского района.

В гаражном боксе, арендуемом в городе Няндоме одним из подозреваемых, стражами порядка обнаружены коробки и стеклянные банки с засушенными частями наркосодержащих растений общей массой около полукилограмма. В ходе осмотра частного дома в поселке Шестиозерский, в котором проживает второй задержанный, полицейские изъяли 19 кустов конопли и порядка 300 граммов частей растений.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое содержит наркотическое средство общим весом порядка 800 граммов, что является крупным размером.

По имеющейся информации, злоумышленники, работающие в одной организации, совместно выращивали запрещенные растения в хозяйственной постройке, расположенной на территории частного дома. Для этого мужчины оборудовали в ней импровизированную теплицу, смонтировали специальное освещение и обогрев. Готовую продукцию подозреваемые хранили в гараже.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ведется следствие.