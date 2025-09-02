Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Крупный наркосбытчик переехал из Соломбалы в СИЗО

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по улице Тимме по подозрению в совершении наркопреступления задержан 30-летний нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Соломбальского округа. При личном досмотре у мужчины были обнаружили и изъяты 20 свертков с неизвестным веществом.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое является синтетическим наркотиком общим весом более 6 граммов, что является крупным размером.

По данным оперативников, запрещенные вещества злоумышленник планировал сбыть бесконтактным способом на территории областного центра.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ведется следствие.

17 сентябрь 10:52 | : Происшествия

Главные новости


С Цыбульским вас!
Пожары, выборы и газетные курьезы в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (228)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20