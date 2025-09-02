Крупный наркосбытчик переехал из Соломбалы в СИЗО

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по улице Тимме по подозрению в совершении наркопреступления задержан 30-летний нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Соломбальского округа. При личном досмотре у мужчины были обнаружили и изъяты 20 свертков с неизвестным веществом.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое является синтетическим наркотиком общим весом более 6 граммов, что является крупным размером.

По данным оперативников, запрещенные вещества злоумышленник планировал сбыть бесконтактным способом на территории областного центра.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ведется следствие.