Котласский подрядчик строительства стадиона поехал отбывать срок

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда Архангельской области от 17.09.2025, которым руководитель ООО «Дизайнпроектстрой» признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что осужденный, выполняя в рамках заключенного муниципального контракта работы по строительству стадиона «Салют» в г. Котласе, закупил и использовал более дешевые, несоответствующие проектно-сметной документации строительные материалы, подписал как подрядчик акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, в которые были внесены заведомо ложные сведения.

На основании этих документов заказчиком на счет ООО «Дизайнпроектстрой» перечислены денежные средства по муниципальному контракту в качестве оплаты в сумме свыше 5 млн рублей.

В результате использования осужденным при исполнении муниципального контракта несоответствующих проектно-сметной документации материалов, выявлены многочисленные недостатки, которые до настоящего времени не устранены и привели к фактической невозможности эксплуатации спортивного объекта.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с позицией прокурора-апеллятора приговор оставлен без изменения, а жалобы стороны защиты с доводами о невиновности – без удовлетворения.



